38-летний Григорий Решетник сделал анонс нового шоу вместе с певицей Златой Огневич: все подробности

Решетник до событий 24 февраля 2022 года, изменивших планы и привычный ритм жизни многих украинцев, активно развивался в качестве режиссера, диктора, общественного деятеля. В самых рейтинговых развлекательных программах и проектах на украинском канале СТБ, был ведущим именно Григрий Решетник. Это передачи: "Невероятная правда о звездах", "Холостяк" (11 сезонов), "Холостячка" (2 сезона), пост-шоу "Как выйти замуж".

Шоумен развивает свои аккаунты в социальных сетях, часто делится с поклонниками планами на жизнь и творчество.

В этот раз ведущий рассказал, что на украинском телевидении стартует новый проект.

В Инстаграм Григорий Решетник опубликовал видео ролик, на котором общается с певицей Златой Огневич (была главной героиней второго сезона "Холостячка") и со своей супругой Кристиной Решетник.

Подписал кадры, заинтриговавшие многих подписчиков, Григорий словами с пояснениями о премьере его нового шоу. Первая программа выйдет уже завтра, приглашаю к просмотру - написал Решетник.

Предложенный ролик с анонсом нового шоу был просмотрен заинтересованными подписчиками не менее 30 тысяч раз. Комментариев с поздравлениями и вопросами также было немало.

Фанаты телеведущего надеются, что будет очень интересно, что новое, это всегда замечательно, что не могут дождаться выхода проекта.

Для людей в тяжелые времена важно отвлечься на что-то положительное и занимательное. Таким моментов в жизни являются любимые фильмы, сериалы и телепередачи.

Источник: 1 Минута