39-летний Влад Яма с большим энтузиазмом начал обучать танцам всех желающих: желания сбываются

Эта инициатива для него не впервые, звезда шоу "Танцы со звездами" с большим энтузиазмом приобщается к преподаванию культуры танцев в удаленном доступе.

Хореограф рассказывает в Инстаграм сторис, что при занятиях танцами значительно улучшается физическая форма, и, что не менее важно в тяжелые времена, появляются положительные эмоции, которые позитивно влияют на здоровье в целом.

Что интересно, при помощи современных технологий становится возможным танцевать с известным хореографом онлайн при проведении занятия.

Также в планах у Влада Ямы - проведение консультаций про диетическое питание.

Артист говорит, что половину заработанных средств собирается переводить на нужды военных сил Украины.

Известный хореограф в последние несколько месяцев редко публикует новые снимки, какую-либо информацию о себе и своей семье. Поэтому, где сейчас находится звездный танцор, неизвестно. Однако, судя по немногочисленным фотографиям с сильным загаром, Влад не в Украине. По информации из СМИ, Яма высказывался с осуждением вторжения рф на территорию Украины, и искренне поддерживает украинский народ.

Общение со своими многочисленными подписчиками исключительно по-украински подтверждает, что хореограф осознает, что, как популярный общественный деятель, должен показывать пример для украинцев.

Первый урок танцев в онлайн - режиме был поведен 22 мая 2022 года, но к уроку возможно присоединяться и позже, в любое удобное для пользователя время.

Источник: 1 Минута