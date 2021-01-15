4 ингредиента и сладкая помадка готова: простой рецепт приготовления вкуснейшего лакомства

FUDGE - восхитительное и нежное лакомство, и для тех, кто жаждет сладкого, вы можете приготовить его всего из четырех ингредиентов. Вот как.

Фадж - это восхитительное сладкое лакомство, которое можно найти по всему миру в различных формах. Восхитительные сладости на основе сахара возникли в Соединенных Штатах в конце 18 века, а сегодня в их состав входит множество начинок, вкусов и рецептов.

Для приготовления помадки вам понадобится всего четыре ингредиента - молоко, сахарная пудра, несоленое масло и экстракт ванили.

Процесс кристаллизации, когда эти ингредиенты нагреваются, создает маслянистую и рассыпчатую текстуру помадки, которую мы знаем и любим.

Вы можете добавить шоколад, мяту, арахисовое масло и многое другое, чтобы создать свой собственный вариант болезненно сладкого десерта.

Для тех, кто хочет попробовать, ниже представлен простой рецепт, в котором всего четыре ингредиента.

Рецепт ванильной помадки

Ингредиенты

300 мл цельного молока.

350 г сахарной пудры.

100 г несоленого масла.

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Метод

Сначала выстелите квадратную форму 18 см жиронепроницаемой бумагой.

Затем добавьте молоко, сахар и масло в кастрюлю с толстым дном. Медленно нагрейте, все время помешивая, пока сахар не растворится и масло не растает.

Довести до кипения 15-20 минут, все время помешивая.

Когда смесь резко поднимется, снимите ее с огня, все время помешивая, пока смесь снова не опустится.

Когда смесь достигнет стадии мягкого шарика (это 115 ° C на датчике температуры), снимите с огня и добавьте ванильный экстракт. Оставляем остывать на пять минут.

Взбивайте смесь ложкой несколько минут, пока она не загустеет и не исчезнет блеск.

Сразу же вылейте смесь в форму и дайте ей застыть при комнатной температуре.

После застывания нарежьте помадку на мелкие кусочки и храните в запечатанном контейнере.

Источник: 1 Минута