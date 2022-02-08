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4 недооцененных коктейля, которые нужно попробовать хотя бы раз

У каждого из нас есть свой любимый коктейль. Заказывая его, мы получаем привычную порцию удовольствия и радости, а заказывая свой любимый коктейль в новом месте, словно встречаемся со старым приятелем. Может быть, настало время расширить свой горизонт и попробовать что-то новенькое, но не экспериментальное, а скорее забытое старенькое, что-то, что уже оценили лучшие бармены мира и отнесли к незаслуженно забытому?

Americano

4 недооцененных коктейля, которые нужно попробовать хотя бы раз

Если вы любитель Aperol Spritzes, возможно, вашим открытием станет Americano. Не кофе американо, а классический коктейль из красного вермута и кампари с содовой водой и долькой апельсина. Он создан в 1860-х и входит в номинацию «Незабываемых» Международной ассоциации барменов. А еще он знаменит тем, что его пил Джеймс Бонд в первом романе «Казино Рояль».

Рецепт:

  • 30 мл кампари;
  • 30 мл красного вермута;
  • содовая вода по вкусу.

Все смешать, украсить долькой апельсина или цедрой, или оба варианта.

4 недооцененных коктейля, которые нужно попробовать хотя бы раз

Painkiller

В этот коктейль можно влюбиться уже только из-за названия. Говорят, он действительно лечит душевные раны. Напиток придется по вкусу любителям пинаколады. Темный ром, ананасовый и апельсиновый сок плюс кокосовые сливки — вот из чего состоит обезболивающее. Неизвестен герой, придумавший его, но зато точно известно место и время: бар Soggy Dollar, Британские Виргинские острова, 1970-е. Интересно, что изначально использовался не любой темный ром, а только Pusser's Rum, который воссоздает знаменитый ром Британского Королевского флота, входивший в морской паек.

Рецепт:

  • 60 мл темного рома;
  • 80 мл ананасового сока;
  • 20 мл кокосовых сливок;
  • 20 мл свежевыжатого апельсинового сока;
  • лед.

Все поместите в шейкер, как следует встряхните, процедите в охлажденный бокал с дробленым льдом, украсьте свеженатертым мускатным орехом и долькой ананаса.

Aravica

Удивительная смесь текилы, фруктов и кофейного ликера, это обязательно нужно попробовать. Происхождение неизвестно.

Рецепт:

  • серебряная текила — 15 мл;
  • кофейный ликер, например Шериданс — 15 мл;
  • сироп Гренадин — 15 мл;
  • лимонный сок — 15 мл.

В шот налейте гренадин. С помощью барной ложки разместите сверху слоями кофейный ликер, лимонный сок и текилу. Украсьте клубникой. Пьют этот коктейль так: в рот кладут клубнику, выпивают шот, затем раскусывают ягодку.

Jungle Bird

Еще один шедевр родом из 1970-х, на этот раз из Малайзии. В 1973 году в Куала-Лумпуре открылся роскошный отель сети Hilton, где посетителям подавали этот коктейль в качестве приветствия. Его автор — Джеффри Онг, бармен из Aviar, бара при отеле. Постепенно напиток завоевал сердца и стал известен далеко за пределами Малайзии. Есть расхождения во мнениях, какой ром считать подходящим для «Птицы Джунглей»: просто темный, ямайский или черный. Некоторые решили эту проблему просто — используют смесь трех ромов. Возможно, стоит попробовать все варианты, чтобы выбрать свой.

4 недооцененных коктейля, которые нужно попробовать хотя бы раз

Рецепт:

  • темный ром — 45 мл;
  • кампари — 20 мл;
  • ананасовый сок — 45 мл;
  • свежевыжатый лаймовый сок — 15 мл;
  • сироп демерара (из тростникового сахара) — 15 мл.

Все ингредиенты поместите в шейкер, добавьте лед и хорошо взболтайте. Процедите в бокал с дробленым льдом, украсьте долькой ананаса.

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