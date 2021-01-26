Герой нашего сегодняшнего видео — сорокалетний эпатажный шоумен Гоген Солнцев, который привлек к себе внимание тем, что женился. На шестидести шести летней Екатерине Терешкович.

Их союз обсуждали в десяти часах выпусков программы Андрея Малахова, казалось бы, о чем еще можно говорить? Но эпатажная и необычная парочка найдет чем удивить — то публичными скандалами, то посещениями психбольницы, то планированием беременности.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович

Почему молодой Гоген Солнцев решился на брак с женщиной, которая приравнивается по возрасту к его матери, и правда ли, что они планируют детей?

40-летний шоумен Гоген Солнцев женился на 66-летней Екатерине и требует от нее детей!

Российский шоумен Гоген Солнцев сам по себе очень артистичный и эпатажный. В жизни его зовут Илья, а псевдоним Гоген он взял себе для пущей эпатажности, пытаясь ворваться в шоу-бизнес. Он работал и в театре, и в профильных кружках.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович

В 2011 году Гоген участвовал в передаче «Давай поженимся», пытаясь таким образом найти жену.

Как позднее выяснилось, на протяжении трех лет девушкой артиста была Галина Иванова. Она в 2017 году от рук маньяка. Это известие шокировало Солнцева. Он долго не мог прийти в себя. Версия с нападением преступника была доказана в суде.

Потом он решил искать счастье среди женщин постарше, и встретил тогда еще 65-летнюю Екатерину Терешкович

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович

Как оказалось, Гогена привлекают женщины постарше. Однако в своей возлюбленной Екатерине он все же решил многое изменить — за ее же деньги отправил уже не молодую возлюбленную под нож к пластическим хирургам, чтобы сделать ей подтяжку лица, а позже и увеличить грудь.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович

Несмотря на то, что врачи предостерегали о возможной опасности и риске оперативного вмешательства, Гоген все же настоял на пластике.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович

После операции Екатерина Терешкович тоже пришла на шоу Малахова, правда была замотана в бинты словно мумия — она долго не показывала свое лицо и отходила от хирургического вмешательства, зато потом поклонники увидели изрядно помолодевшую женщину, которая к тому же еще и поработала со стилистами.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович

Некоторое время ни у кого и язык не поворачивался сказать, что Гоген встречается с бабушкой.

Уже через пару месяцев после операции медовый месяц окончился, и в новоиспеченной нестандартной семье появились первые проблемы.

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Источник: 1 Минута