40 тысяч картин оказалось в свободном доступе

Чикагский институт искусств разместил на своем сайте архив из 44 313 картин и старинных предметов. Разработчики пишут, что хотели сделать картины удобными для просмотра не только с веб-версии, но и со смартфонов.

«Можете рассмотреть все штрихи на полотне Ван Гога „Спальня в Арле“, уголь на набросках Чарльза Уайта или синестетическое буйство красок Джорджии О’Киф», — пишет исполнительный директор института Майкл Нилт.

Для удобства все картины разделили по тематике и жанрам: импрессионизм, поп-арт, животные, мифология, мода.

Источник: http://changeua.com

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