41% жінок планети мріє про подорож поодинці

Причина номер один — прагнення до волі і бажання скласти маршрут поїздки «під себе», тобто без участі інших людей. Ще одна популярна причина: багато хто вважає, що їм легше і вільніше відпочивається, коли вони одні. Соло-мандрівники також заявляють, що поїздка поодинці дозволяє відчувати себе більш незалежними і впевненими в собі.

Згідно з дослідженням, подорожі поодинці надають впевненості 41% жінок. Що стосується віку, то найкращий час для соло-подорожей — від 40 до 60 років. Так чинить 39% туристів. Крім того, з’ясувалося, що переважна більшість просто не можуть знайти собі попутника, так як вибрали напрямок, який нікому не подобається: ні сім’ї, ні друзів.

Експерти YouGov також з’ясували, які фактори найчастіше здатні утримати потенційних туристів-одинаків від соло-подорожей на заключному етапі підготовки. Близько 57% із них зізналися, що побоюються різних небезпек, з якими не впоратися одному, а 51% сказав, що їм може стати… нудно.

Згідно з прогнозом видання The Telegraph, число подорожей поодинці в майбутньому значно збільшиться. У 2018 році 15% відпочиваючих вирушили у відпустку без компаньйона. Для порівняння в 2017 році кількість соло-мандрівників було на відмітці 12%, що в два рази більше показників 2011 року. Така тенденція, мабуть, більше пов’язана із зростаючим прагненням до індивідуальної незалежності, а не з відсутністю альтернатив, — впевнені в The Telegraph.

Три чверті одиночних туристів заявили, що така подорож дає їм більше свободи в діях. Це почуття особливо поширене серед переживають «кризу середнього віку», тобто, тих, кому від 35 до 44 років.

Источник: aspekty.net

Новости портала «Весь Харьков»