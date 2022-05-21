42-летний Андрей Хлывнюк танцем психологически поддержал своих поклонников и всех украинцев

Для многих фанатов украинской музыкальной группы, исполняющей композиции в стилях "фанк", "хип-хоп", "рок", читать сообщения и смотреть новые видео от любимых артистов является настоящей психологической поддержкой.

Фронтмен группы "Бумбокс", Андрей Хлывнюк, с первых дней нападения рф на Украину записался в ряды территориальной обороны нашей страны. Теперь украинский музыкант служит в патрульной полиции. И даже в сложные времена важно быть в боевом настроении, что и доказывает вокалист, снимая смешные видео-ролики.

Лидер группы, в перерывах между заданиями, выложил на своей странице в социальной сети видео, где он танцует и поет под известную песню, которую исполняли в 80-х годах прошлого столетия девушки из западногерманской группы "Arabesque". Андрей забыл слова, но выкрутился, и это было весело.

Музыкант подписал ролик приятными словами - от Андрея Хлывнюка нотки позитива.

Веселый исполнитель из группы "Бумбокс" уже получил ранение при минометном обстреле. В то время он опубликовал фото из больницы, где у музыканта рана на лице и сильный отек под правым глазом. После восстановления в госпитале он снова вернулся в строй для защиты Украины.

Комментарии к видео-ролику позитивные, людям понравился смешной танец Андрея. Поклонники певца пишут о том, насколько им приятно снова наблюдать, как артист их веселит. Это было бы новым флешмобом - комментируют подписчики. Фанаты считают, что певец выглядит великолепно, благодарят за позитивный, и в какой-то мере безумный танец.

Источник: 1 Минута