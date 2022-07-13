43-летняя Ани Лорак впервые рассказала главный секрет своей жизни: “Хочу достойную жизнь”

Сегодня мы говорим не о том, как Лорак переехала жить в РФ, а о главном секрете ее жизни. В интервью певицы ведущему Борису Корчевникову многочисленная аудитория программы «Судьба человека» услышала главный секрет жизни Ани Лорак, который она сформулировала сама.

Этот секрет – кредо ее жизни, и звучит он так: «Всегда оставаться собой и слушать свое сердце». А оставаться собой в жестоком мире шоу-бизнеса часто непосильная задача. Хрупкая Ани Лорак успешно с этой задачей справляется. В трудные периоды жизни ей помогает творчество – Ани пишет песни, которые потом исполняет на сцене. У нее свой путь, с которого она на может сойти. Прожить достойную жизнь она обещала в детстве своему погибшему в Афганистане старшему брату.

Главный секрет в жизни Ани Лорак впервые был сформулирован в вышеупомянутой программе. Но говорила об этом певица в своих интервью и раньше. Попадались на ее жизненном пути люди, которые пытались сделать ее кем-то другим. Это происходило и в личной жизни, и в общественной. Так певица ушла в никуда от своего первого продюсера, когда поняла, что это не ее путь. Чуть позже оборвала все связи со своим горячо любимым мужчиной, когда он хотел сделать из нее девочку для свиданий, а всю душевную боль излила в своих песнях.

В программе «Відверто з Машею Єфросініною» («Откровенно с Машей Ефросининой») певица рассказала, как после ее участия в песенном конкурсе «Евровидение» одна из политических сил пыталась привлечь ее к сотрудничеству. Конечно, Ани Лорак отказалась. Во-первых, политика – не ее дело. А во-вторых, она делает только то, во что верит.

В интервью Дмитрию Гордону в 2012 году на YouTube канале «В гостях у Дмитрия Гордона» Ани Лорак сказала, что могла бы достичь успеха значительно раньше, если бы соглашалась на многочисленные заманчивые предложения. Не называя фамилию, в этом интервью певица подтвердила, что один из самых видных политиков Украины под видом поддержки талантливой артистки от государства презентовал ей квартиру. Каролина даже какое-то время в этой квартире жила. Но когда она не захотела проявить к дарителю благосклонность, он забрал эту квартиру. И это был не единственный случай в ее жизни.

В интервью Маше Ефросининой Ани Лорак сказала, что выбрала свой путь и хочет этот путь пройти. Правда, сейчас мы уже не уверены, что Лорак проходит достойный путь, как обещала брату в Афганистане.

Источник: 1 Минута