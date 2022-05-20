43-летняя Оля Полякова впечатлила более элегантными и сдержанными нарядами и рассказала, где сейчас ее козы

Оля Полякова, является известной и популярной, а также талантливой украинской певицей. Она воспитывает двух дочек Машу и Алису. После событий, которые произошли в Украине 24 февраля 2022 года певица с детьми уехали за рубеж. Некоторое время Оля Полякова приходила в себя и не знала как прожить и прокормить семью. Ее муж остался в Украине.

После Оля Полякова стала давать благотворительные концерты, а также вести блоки в социальных сетях и рассказывать об агрессивной политике российской федерации против Украины. Многие представители украинского шоу-бизнеса пересмотрели свои приоритеты в жизни, в том числе и Оля Полякова. Буквально недавно Оля Полякова вышла на сцену на одном из концертов в более элегантном и сдержанном нарядом, чем обычно. Хотя ее поклонники помнят, как певица любила раньше одеваться очень ярко.

До событий, которые произошли после 24.02.2022 года Оля Полякова жила с семьей за городом в особняке. У певицы было целое хозяйство. Особенно Оля Полякова гордилась своими козами. Она делала сыр и сама обрабатывала огород и ухаживала за овощами в теплице.

Как рассказала Оля Полякова сегодня она очень скучает по всему этому, в том числе и за своими козами. Оля Полякова сказала: "Очень скучаю по своим козам, и за тем, что там случилось с ними, потому что мы много раздали. Не было кому за всем этим смотреть". Также хотят домой и ее дети и скучают по своей Родиной.

Источник: 1 Минута