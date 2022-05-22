44-летняя Ирина Горовая, экс-жена Потапа и продюсер, возвратилась в Украину: больше не желает жить в Европе

Ирина не имеет желания постоянно проживать в Европе, о причинах она говорила на интервью для программы "Слава +". Продюсер считает, что украинцы все равно остаются чужими в Европе, где она обнаружила много минусов. Ирина считает, что украинская сфера обслуживания намного лучше, начиная от маникюрных салонов до ресторанов, магазинов.

Горовую очень удивило, что города в Европе грязные, даже в настоящее время в Украине в населенных пунктах намного опрятнее.

В беседе со Славой Деминым продюсер призналась, что сын остался за границей, но постоянно просится домой.

Андрей, сын Потапа и Ирины, в настоящее время в онлайн режиме учится в украинской школе, где занимался и раньше. Родители наняли репетиторов для мальчика, которые подтянут его в математике и в английском языке.

Сейчас активно занимаются поисками летней школы и обдумывают дальнейшие действия с учебой Андрея.

Мнение родителей склоняется в сторону европейской школы, так как в Украине пока сложная ситуация с образованием из-за событий после 24 февраля 2022 года. Изучать многие предметы в удаленном режиме кажется плохой идеей для Ирины Горовой.

Ирина поделилась, что сын Потапа не испытывает страха или депрессии после вторжения российских оккупантов на территорию Украины.

Мальчик страстно хочет вернуться домой, и когда мама через два месяца пребывания с ним в Европе, сама поехала в Украину, Андрей обиделся на нее, что не взяла его с собой.

Все же где-то в июне, Горовая планирует забрать мальчика в Киев, чтобы он самостоятельно оценил ситуацию в столице.

Источник: 1 Минута