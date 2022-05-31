44-летняя Лидия Таран откровенно рассказала, почему не возвращается в Украину и не живет в своем доме: это небезопасно

За пределами Украины ведущая делает все, что в ее силах, для поддержки украинского народа. Она старается как можно больше информировать общественность о реальной ситуации в Украине. Для этого на французском языке дает интервью для местной прессы. Кроме того, принимает участие в благотворительных концертах, организованных в разных европейских городах. Помимо этого, Лидия и ее коллеги внедрили в действие программу "Украина СОС".

Лидия Таран недавно приняла участие в телемарафоне "Единые новости", в прямом эфире призналась, что пока возвращаться домой боится. Она рассказала о том, что в дом, где она проживала вместе с дочерью, влетела ракета, один человек погиб.

Лидия считает, что для человека самое главное быть в безопасности. Пока не будет уверенности, что стало безопасно, она не советует возвращаться. Главным аргументом для Лидии, почему они с дочерью остаются во Франции является то, что она не видит себя и Василину в своем собственном доме, ей там опасно.

Лидия Таран

Ведущая поделилась о том, как им живется за границей.

Она говорит, что проблем с оформлением Василины во французскую школу не было, прошло немного времени, и девочка адаптировалась, обзавелась новыми друзьями. Кроме того, после уроков во Франции дочь проходит обучение в онлайн-режиме в украинской школе.

Лидия проводит много времени в общении с украинскими беженцами в Европе. Рассказывает, что большинство из них мечтают о возвращении домой в Украину, но считают, что это пока опасно.

Источник: 1 Минута