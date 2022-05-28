45-летняя Камалия лично поделилась грандиозными планами: хочет построить жилье для украинских беженцев в Германии

Такую большую сумму артистка получила в подарок от мужа Моххамада ко дню рождения. Певице исполнилось 45 лет, и эту дату любимой Захур отметил таким солидным подарком.

Как исполнительница решила распорядиться деньгами, стало известно после выхода программы "Звездный путь". В интервью Камалия лично поделилась грандиозными планами.

Певица хочет построить жилье для украинских беженцев, которым пришлось покинуть родные дома в Украине и уехать в Германию.

Камалия рассказывает, какое именно будет построено жилье. Это будет целый жилищный комплекс с тремя домами вместимостью 750 семей каждый. Кроме того, здесь же, на территории комплекса, планируется построить детский сад и школу.

Украинская исполнительница много общается с беженцами из Украины, знает о проблемах, с которыми тем приходиться сталкиваться. Люди, покинувшие свои уютные дома, находятся во временных лагерях, где тяжелые условия для проживания.

Беженцы растерялись, и очень хотят домой, но их жилье разрушено в результате действий российских оккупантов.

Знаменитость рассказала корреспонденту, что у организаторов уже много заявок на получение квартир. Сначала планируется выделить жилье для беженцев с детьми, прибывшими в Германию из Мариуполя, Харькова, Бучи, Ирпеня.

Также в планах выделение 500 тысяч евро для материального обеспечения этих людей, в том числе на оплату счетов коммунальных служб.

Источник: 1 Минута