45-летняя Камалия откровенно рассказала, обращалось ли к ней руководство Украины за помощью: обширное интервью

Популярная артистка рассказала ведущему о подробностях волонтерской деятельности, которой она активно занимается вместе с мужем Мохаммадом. Семья материально помогает украинским военным и госпиталям, территориальной обороне.

Камалия рассказала, что по поручению Владимира Зеленского доверенные лица передавали просьбу о помощи от президента Украины к семье Захур. Но о чем конкретно шла речь, исполнительница решила не информировать, так как не знает, можно ли об этом говорить.

Камалия о волонтерстве рассказывает, что в основном старается помочь массово, возможности поддержать каждого нет.

Камалия

Также они занимаются адресной доставкой материальных средств, оборудования, например, в детскую больницу.

Камалия поясняет, что в результате вторжения российских оккупантов в Украину, многие состоятельные люди, как и их семья, теряют свои активы, так как бизнес не работает.

По прогнозам исполнительницы, для них есть вероятность восстановления бизнеса, но не на полную мощность, а только на небольших процентах.

Несмотря на это, Камалия и Захур не опасаются, что смогут многое потерять в результате волонтерской деятельности - призналась исполнительница. Она отмечает, что продолжает работать, активно ездит на гастроли, во время которых старается наладить общение с влиятельными бизнесменами. Она призывает их поддержать Украину. Певица добавила, что также проводит благотворительные концерты.

Источник: 1 Минута