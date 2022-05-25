45-летний Максим Галкин откровенно признался почему оказывает помощь беженцам из Украины и считает это своим долгом

В сложившейся ситуации после вторжения рф в Украину, уверен, что нужно рассказывать о людях, самоотверженно предлагающих помощь тем, кто в ней нуждается.

Исполнитель опубликовал пост в Instagram с записанным видео - роликом с призывом оказывать всяческую поддержку украинским гражданам, которым пришлось покинуть Украину из-за нападения рф.

Про себя Максим Галкин говорит, что планирует отдавать часть собственных доходов от проведения концертного тура по городам Израиля, на нужды украинских беженцев. Конкретнее, он будет перечислять деньги в соответствующие фонды, занимающимися делами беженцев.

По словам Галкина, он уже начал это делать, деньги перечислены в фонды, например, в австрийский фонд Austrian Aid Community.

Ранее артист старался никого не информировать о своих благих делах, но сейчас считает, что необходимо показать общественности, как действуют организации, помогающие всем нуждающимся.

Максим Галкин с первых дней после вторжения россии в Украину осудил нападение оккупантов из рф.

Артист в конце публикации в Инстаграм заявляет, что помощь украинским беженцам рассматривает как свой долг гражданина рф, который разделяет ответственность за то, что происходит.

Известно, что российский пародист вместе со звездной супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми покинул россию вскоре после 24 февраля 2022 года. Сейчас семья находится в Израиле, в рф артисту запретили выступать, были разорваны рекламные договора.

Источник: 1 Минута