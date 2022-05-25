46-летняя Наталья Могилевская откровенно рассказала о любимом мужчине, который появился в ее жизни: он ее защищает

Это интервью певица давала для программы "Утро с Украиной", которую ведет Лилия Ребрик. На YouTube канале телеведущей можно просмотреть соответствующий видео-ролик.

Наталья рассказала, что в эти тяжелые времена, когда рф вторглась на территорию Украины, она занимается волонтерством, проводит множество благотворительных концертов. И все время рядом с ней находится избранник певицы, очень поддерживая ее.

Ситуация в Украине после 24 февраля 2022 года сложная, но рядом с этим человеком Наталья чувствует себя защищенной и не боится путешествовать далее для благотворительной миссии.

Подробности про нового избранника популярная украинская артистка не стала озвучивать, она считает, что это неуместно, когда родная страна борется с врагом. Но дала обещание после победы украинского народа открыть имя своего любимого человека.

Наталья Могилевская

Наталья рассказывает, что в местах, где они вместе побывали, очень опасно, иногда приходится находиться под прицелом, и новый бойфренд все время ее защищает. В песне исполнительницы есть такие слова: "Мне с ним и смерть не страшна". Наталья знает, что с этим мужчиной она чувствует то же самое.

Кроме того, Могилевская отмечает, что наши украинские мужчины самые красивые в мире. Это касается не только внешности, но и внутренней красоты.

Она вспомнила, как провела 8 марта в этом году. Наталья ехала по Киеву, а на блок - постах мужчины давали ей кто розу, кто тюльпан. А в одном месте у защитника не было цветов, так он преподнес ей бутылочку подсолнечного масла!

Источник: 1 Минута