46-летняя Наташа Королева полностью обнажилась (фото)

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева решила удивить своих поклонников, раздевшись до гола и приняв стойку на руках.

Певица запечатлела это на фото и выложила его в свой Instagram. По словам Королевой, вдохновил ее на такой смелый поступок скандальный пост ее коллеги по цеху Светланы Лободы, в котором она украла фото у известной блогерши Nude Yoga Girl.

"Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы! В свои "ягодные" 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут - скандал! Девчонки, не ссорьтесь! Вы - богини! Вы - прекрасны! И мир прекрасен! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!", - написала Королева.

Новости портала «Весь Харьков»