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14.01.2021 23:51
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5 быстрых способов спастись от похмелья при помощи еды, и без лекарств

5 быстрых способов спастись от похмелья при помощи еды, и без лекарств

Мы расскажем как справиться с похмельем, если в аптечке нет ни аспирина, ни любых других таблеток из этой категории.

При помощи жидкого

5 быстрых способов спастись от похмелья при помощи еды, и без лекарств Как избавиться от похмелья

Если рука инстинктивно тянется к чашке кофе или крепкого черного чая, это неверный ход мысли — они еще больше иссушат страждущую утробу.

А вот некрепкий и негорячий зеленый, а еще лучше травяной чай, медленно выпитый маленькими глотками, постепенно восстановит водный баланс.

Кислый вкус позволит избавиться от похмелья

5 быстрых способов спастись от похмелья при помощи еды, и без лекарств Как избавиться от похмелья

Если вы не любите зеленый или травяной чай, подойдет какой-то кислый напиток, в идеале — квас. Не сладкий и коричневый, цвета колы, к которому мы привыкли, а так называемый белый или окрошечный — на кислом ржаном сусле.

Также отлично подойдут кислые фрукты — мандарины, кислые яблоки или даже лимон.

Молочные напитки

Здесь пойдет кефир, мацони, айран, греческий йогурт или кумыс — большой разницы нет.

А еще можно молочный коктейль, он с фруктовым сиропом и жажду утолит, и позволит прийти в себя после чрезмерного употребления алкоголя.

Яйца

5 быстрых способов спастись от похмелья при помощи еды, и без лекарств Как избавиться от похмелья

Те, кто не знаю, удивятся, но выпить натощак разболтанный в кружке яичный желток — отличный совет не только для певиц, но и для тех, кто много пьет.

Бульон

Если вы поедите куриного бульона наутро после гулянки, то уже через время почувствуете, как вам существенно станет лучше.

Если выжать в кипящий бульон лимонный сок и взбить сырое яйцо — получится греческий суп авголемоно.

Источник: 1 Минута

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