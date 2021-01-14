5 быстрых способов спастись от похмелья при помощи еды, и без лекарств

При помощи жидкого

Мы расскажем как справиться с похмельем, если в аптечке нет ни аспирина, ни любых других таблеток из этой категории.

Как избавиться от похмелья

Если рука инстинктивно тянется к чашке кофе или крепкого черного чая, это неверный ход мысли — они еще больше иссушат страждущую утробу.

А вот некрепкий и негорячий зеленый, а еще лучше травяной чай, медленно выпитый маленькими глотками, постепенно восстановит водный баланс.

Кислый вкус позволит избавиться от похмелья

Как избавиться от похмелья

Если вы не любите зеленый или травяной чай, подойдет какой-то кислый напиток, в идеале — квас. Не сладкий и коричневый, цвета колы, к которому мы привыкли, а так называемый белый или окрошечный — на кислом ржаном сусле.

Также отлично подойдут кислые фрукты — мандарины, кислые яблоки или даже лимон.

Молочные напитки

Здесь пойдет кефир, мацони, айран, греческий йогурт или кумыс — большой разницы нет.

А еще можно молочный коктейль, он с фруктовым сиропом и жажду утолит, и позволит прийти в себя после чрезмерного употребления алкоголя.

Яйца

Как избавиться от похмелья

Те, кто не знаю, удивятся, но выпить натощак разболтанный в кружке яичный желток — отличный совет не только для певиц, но и для тех, кто много пьет.

Бульон

Если вы поедите куриного бульона наутро после гулянки, то уже через время почувствуете, как вам существенно станет лучше.

Если выжать в кипящий бульон лимонный сок и взбить сырое яйцо — получится греческий суп авголемоно.

Источник: 1 Минута