5 фактов о новой первой леди США Джилл Байден, которые ее отличают от Мишель Обамы и Мелании Трамп

Происхождение

20 января вечером (по киевскому времени) состоится инаугурация 46-того президента США Джо Байдена, а это значит, что изменится не только главное лицо при власти в Америке, но и носительница статуса "первой леди". Так, после женственной и уверенной в себе Мелании Трамп ее место займет скромная и трудолюбивая Джилл Байден. Сейчас женщине уже 69 лет, почти всю свою жизнь она работала в сфере педагогики и собирается продолжать даже с мужем на новом посту. Чем еще может быть интересна самая непубличная из будущих первых леди?

Если заглянуть в семейную историю Джилл, то можно удивиться серьезностью ее рода и корней: настоящая фамилия ее отца до иммиграции в США была Джиакоппа, что прямо указывает на итальянские корни.

Джилл Байден в юности

Она первая среди своих последних двух предшественниц (Мишель и Мелании) уже состояла в браке до замужества с Джо. Байден второй по счету ее супруг, а первым мужем был футболист Билл Стивенсон, с которым они познакомились еще в колледже. Вскоре они поженились, но уже спустя пять лет спортсмен и отличница поняли, что не уживутся – и тогда уже Джилл встретила амбициозного тридцатилетнего Джо, который и оказался ее судьбой.

Второе замужество

Встреча будущего президента и его первой леди состоялась при помощи брата Байдена, Фрэнка – он убедил Джо пригласить девушку в кинотеатр. Между ними было девять лет разницы, и на первое свидание начинающий политик пришел при полном параде, почти в смокинге.

Джо и Джилл Байден в начале совместной жизни

Отличное воспитание и эрудиция молодого человека покорили Джилл. Но даже несмотря на влюбленность, она не спешила соглашаться на предложение официально оформить отношения – и отказывала Байдену целых четыре раза.

Приемные дети

Все дело в трагичной истории первого брака Джо – когда-то он был женат на девушке по имени Нейлия, которая родила ему троих детей за время их союза. Но в 1972 году она с младшей дочерью Наоми разбилась в автокатастрофе, и Байден овдовел.

Джилл Байден с мужем и приемными сыновьями

Пусть Джилл удалось найти общий язык с его сыновьями, она серьезно волновалась, сможет ли заменить им мать и что будет в случае развода – разбивать мальчикам сердце вновь она бы не смогла. Но прошло пару лет, их отношения окрепли, и тогда уже пара поженилась.

Смерть сына и участие в антираковых программах

Из-за еще одной семейной трагедии, произошедшей уже в 2010-тых – в 2013 году у Бо Байдена, сына от первой супруги, обнаружили рак мозга – знаменитые супруги всегда обращали много внимания здравоохранению и благотворительности.

Джо Байден с умершим сыном Бо

Активная позиция

Джилл активно поддерживала мужа во время его должности вице-президента и участвовала в большинстве его кампаний, при этом продолжая работать преподавательницей в колледже Северной Вирджинии. Преподавание английского языка – отдушина для нее и самое любимое занятие, так что, несмотря на все уговоры и традиции, она отказалась оставлять работу после инаугурации Байдена.

Джил Байден не собирается бросать свою работу

Так она станет первой леди за целые 200 лет, сохранившей должность после избрания мужа на пост президента.

Источник: 1 Минута