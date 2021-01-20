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5 фактов о новой первой леди США Джилл Байден, которые ее отличают от Мишель Обамы и Мелании Трамп

5 фактов о новой первой леди США Джилл Байден, которые ее отличают от Мишель Обамы и Мелании Трамп

20 января вечером (по киевскому времени) состоится инаугурация 46-того президента США Джо Байдена, а это значит, что изменится не только главное лицо при власти в Америке, но и носительница статуса "первой леди". Так, после женственной и уверенной в себе Мелании Трамп ее место займет скромная и трудолюбивая Джилл Байден. Сейчас женщине уже 69 лет, почти всю свою жизнь она работала в сфере педагогики и собирается продолжать даже с мужем на новом посту. Чем еще может быть интересна самая непубличная из будущих первых леди?

Происхождение

Если заглянуть в семейную историю Джилл, то можно удивиться серьезностью ее рода и корней: настоящая фамилия ее отца до иммиграции в США была Джиакоппа, что прямо указывает на итальянские корни.

5 фактов о новой первой леди США Джилл Байден, которые ее отличают от Мишель Обамы и Мелании Трамп Джилл Байден в юности

Она первая среди своих последних двух предшественниц (Мишель и Мелании) уже состояла в браке до замужества с Джо. Байден второй по счету ее супруг, а первым мужем был футболист Билл Стивенсон, с которым они познакомились еще в колледже. Вскоре они поженились, но уже спустя пять лет спортсмен и отличница поняли, что не уживутся – и тогда уже Джилл встретила амбициозного тридцатилетнего Джо, который и оказался ее судьбой.

Второе замужество

Встреча будущего президента и его первой леди состоялась при помощи брата Байдена, Фрэнка – он убедил Джо пригласить девушку в кинотеатр. Между ними было девять лет разницы, и на первое свидание начинающий политик пришел при полном параде, почти в смокинге.

5 фактов о новой первой леди США Джилл Байден, которые ее отличают от Мишель Обамы и Мелании Трамп Джо и Джилл Байден в начале совместной жизни

Отличное воспитание и эрудиция молодого человека покорили Джилл. Но даже несмотря на влюбленность, она не спешила соглашаться на предложение официально оформить отношения – и отказывала Байдену целых четыре раза.

Приемные дети

Все дело в трагичной истории первого брака Джо – когда-то он был женат на девушке по имени Нейлия, которая родила ему троих детей за время их союза. Но в 1972 году она с младшей дочерью Наоми разбилась в автокатастрофе, и Байден овдовел.

5 фактов о новой первой леди США Джилл Байден, которые ее отличают от Мишель Обамы и Мелании Трамп Джилл Байден с мужем и приемными сыновьями

Пусть Джилл удалось найти общий язык с его сыновьями, она серьезно волновалась, сможет ли заменить им мать и что будет в случае развода – разбивать мальчикам сердце вновь она бы не смогла. Но прошло пару лет, их отношения окрепли, и тогда уже пара поженилась.

Смерть сына и участие в антираковых программах

Из-за еще одной семейной трагедии, произошедшей уже в 2010-тых – в 2013 году у Бо Байдена, сына от первой супруги, обнаружили рак мозга – знаменитые супруги всегда обращали много внимания здравоохранению и благотворительности.

5 фактов о новой первой леди США Джилл Байден, которые ее отличают от Мишель Обамы и Мелании Трамп Джо Байден с умершим сыном Бо

Активная позиция

Джилл активно поддерживала мужа во время его должности вице-президента и участвовала в большинстве его кампаний, при этом продолжая работать преподавательницей в колледже Северной Вирджинии. Преподавание английского языка – отдушина для нее и самое любимое занятие, так что, несмотря на все уговоры и традиции, она отказалась оставлять работу после инаугурации Байдена.

5 фактов о новой первой леди США Джилл Байден, которые ее отличают от Мишель Обамы и Мелании Трамп Джил Байден не собирается бросать свою работу

Так она станет первой леди за целые 200 лет, сохранившей должность после избрания мужа на пост президента.

Источник: 1 Минута

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