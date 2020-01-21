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5 фильмов Федерико Феллини, которые стоит посмотреть каждому

5 фильмов Федерико Феллини, которые стоит посмотреть каждому

За четыре десятилетия работы в кино Федерико Феллини стал самым знаменитым в Италии и одним из самых влиятельных в мире режиссером. За свою карьеру он завоевал пять премий «Оскар» и стал рекордсменом по числу статуэток в категории «Лучший иностранный фильм» в истории Академии.

Фильмы Феллини невероятно своеобразные. Они интимные и личностные, не лишены барочных и сюрреалистических образов, и налета абсурдистского юмора. Благодаря такому игривому и свободному подходу в истории кино появилось несколько знаковых лент. 20 января 2020 года исполняется 100 лет с дня рождения режиссера, в честь чего vogue.ua вспоминает самые захватывающие его работы.

«Дорога», 1954

5 фильмов Федерико Феллини, которые стоит посмотреть каждомуКадр из фильма «Дорога», 1954

Лента, которая принесла Феллини первую премию «Оскар». В центре сюжета героиня Джульетты Мазиной, жены и музы Феллини: она играет ассистентку бродячего циркача, который выкупил ее у матери. Фильм рассказывает о жестокости, а также о том, как она способна ослабить дух другого человека. «Дорога» считается не только одним из лучших примеров неореалистической стилистики, но и одной из величайших работ режиссера.

«Ночи Кабирии», 1957

5 фильмов Федерико Феллини, которые стоит посмотреть каждомуКадр из фильма «Ночи Кабирии», 1957

В этой ленте Джульетта Мазина сыграла проститутку по имени Кабирия, которая, блуждая по улицам послевоенного Рима, желает жить, любить и быть любимой в счастливой и стабильной обстановке, далекой от реальности, в которой она обитает. Несмотря на то, что ее эксплуатируют и используют в личных интересах, она остается доброй. Примечательно, что работать над сценарием этой картины помогал Пьер Паоло Пазолини, который не скрывал своих связей с проститутками. Фильм удостоился двух наград на Каннском кинофестивале и премии «Оскар».

«Сладкая жизнь», 1960

5 фильмов Федерико Феллини, которые стоит посмотреть каждомуКадр из фильма «Сладкая жизнь», 1960

Знаменательный опус Феллини, рассказывающий о прекрасной жизни в Риме . Лента положила начало сотрудничества режиссера и актера Марчелло Мастроянни, который сыграл журналиста Марчелло Рубини. Анита Экберг появляется в роли американской актрисы Сильвии. Их совместная сцена в фонтане Треви стала одной из самых культовых в истории кино. Из всех работ Феллини «Дольче вита» оказала наибольшее культурное влияние – термин «папарацци», например, происходит от имени одного из фотографов в фильме. Лента удостоилась «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале и получила премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

«8½», 1963

5 фильмов Федерико Феллини, которые стоит посмотреть каждомуКадр из фильма «8½», 1963

Лента, которую считают классикой мирового киноискусства и вершиной мастерства Феллини. Фильм повествует о процессе создания кино. Марчелло Мастроянни играет режиссера средних лет, который колеблется между реальностью и нереальностью. Феллини вводит зрителя в сознание режиссера, в чьих мыслях преобладают воспоминания и фантазии, в то время как он пытается справиться с семейными проблемами. «8½» был всемирно признан как и критиками, так и индустрией и удостоился множества наград, в том числе двух премий «Оскар».

«Амаркорд», 1973

5 фильмов Федерико Феллини, которые стоит посмотреть каждомуКадр из фильма «Амаркорд», 1973

У этого полуавтобиографического рассказа о совершеннолетии в эпоху Муссолини в 1930-х годах нет цельного сюжета. Вместо этого он структурирован как хрестоматия, которая отражает любовь Феллини к его юности и людям, которых он знал в то время, а также его презрение к фашизму. Как и другие фильмы режиссера, «Амаркорд» оказал неизгладимое впечатление на поколения кинематографистов, которые создавали ленты по его подобию. Лента была номинирована на четыре премии «Оскар» и удостоилась двух.

Источник: vogue.ua/

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Темы: кино

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