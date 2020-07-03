Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:54
Просмотров: 167

5 кулинарных ошибок, из-за которых макароны выходят слипшимися и невкусными

5 кулинарных ошибок, из-за которых макароны выходят слипшимися и невкусными

Казалось бы, макароны должны быть одним из самых простых блюд в мире, с которыми под силу справиться даже школьнику, однако это не так: и у опытной хозяйки может произойти казус.

Дело в том, что их конечный вкус зависит от многих нюансов.

Какие ошибки чаще всего совершают хозяйки:

1. Мало воды.

Любой вид макарон любит, чтобы воды было много и они могли находиться в комфорте. Помните о том, что на 100 граммов продукта требуется не менее 1 литра жидкости.

2. Без соли.

Не просто так на многих пачках пишут о том, что вода должна быть подсоленной - это позволяет макаронам стать вкуснее и не слипаться. На 100 граммов макарон добавляйте 10 граммов соли.

3. Масло.

Это правило пришло к нам из Италии, где явно знают толк в любых макаронных изделиях. На порцию достаточно 1 столовой ложки оливкового масла.

4. Время добавления.

Нельзя добавлять в холодную воду, иначе блюдо будет испорчено. Дождитесь кипения и только после этого добавляйте макароны.

5. Блюдо не для ленивых.

Варятся любые макароны с открытой крышкой и при постоянном помешивании. Это не позволяет им слипнуться.

Источник: www.belnovosti.by/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кухня

Читайте ещё:

Вкусная и полезная окрошка для жаркого лета: подойдет худеющим и детям
25.06.2020 08:29    323
Как сделать пышные вареники с вишней на пару
24.06.2020 10:18    263
рач рассказала о влиянии на еду микроволновки и ее безопасном использовании
19.06.2020 07:19    314
Как правильно заморозить ягоды и фрукты
18.06.2020 07:29    328
Лайфхак: как пожарить мясо, чтобы потом не мыть за собой сковороду
17.06.2020 06:37    398
Какие продукты часто моют неправильно
17.06.2020 00:51    811
Эксперты рассказали, чего ни в коем случае нельзя добавлять в салат
15.06.2020 08:08    1017
Пять оригинальных рецептов кабачков. Суп, салат, оладушки и малосольные кабачки
06.06.2020 08:33    337
6 признаков на кухне, которые выдадут нерадивую хозяйку
03.06.2020 09:32    906
Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить вермишель: "Добавить яйцо и..."
02.06.2020 08:32    330
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 