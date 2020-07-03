5 кулинарных ошибок, из-за которых макароны выходят слипшимися и невкусными
Казалось бы, макароны должны быть одним из самых простых блюд в мире, с которыми под силу справиться даже школьнику, однако это не так: и у опытной хозяйки может произойти казус.
Дело в том, что их конечный вкус зависит от многих нюансов.
Какие ошибки чаще всего совершают хозяйки:
1. Мало воды.
Любой вид макарон любит, чтобы воды было много и они могли находиться в комфорте. Помните о том, что на 100 граммов продукта требуется не менее 1 литра жидкости.
2. Без соли.
Не просто так на многих пачках пишут о том, что вода должна быть подсоленной - это позволяет макаронам стать вкуснее и не слипаться. На 100 граммов макарон добавляйте 10 граммов соли.
3. Масло.
Это правило пришло к нам из Италии, где явно знают толк в любых макаронных изделиях. На порцию достаточно 1 столовой ложки оливкового масла.
4. Время добавления.
Нельзя добавлять в холодную воду, иначе блюдо будет испорчено. Дождитесь кипения и только после этого добавляйте макароны.
5. Блюдо не для ленивых.
Варятся любые макароны с открытой крышкой и при постоянном помешивании. Это не позволяет им слипнуться.
Источник: www.belnovosti.by/