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5 любимых фильмов Маши Ефросининой для дождливых вечеров
Маша Ефросинина поделилась своими любимыми фильмами, которые вам обязательно понравятся:
Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своих любимых фильмах, которые подходят для просмотра всей семьей:
"Моя пятерочка про книги нашла в ваших сердцах и в комментариях отклик. После ее просмотра многие из вас попросили рассказать о фильмах, что я сейчас и сделаю с большим удовольствием. Мои пять любимых фильмов, которые рекомендую вам посмотреть.", - написала Маша под этим видео.
Источник: www.facenews.ua
Темы: Ефросинина, кино
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