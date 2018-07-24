5 любимых фильмов Маши Ефросининой для дождливых вечеров

Маша Ефросинина поделилась своими любимыми фильмами, которые вам обязательно понравятся:

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своих любимых фильмах, которые подходят для просмотра всей семьей:

"Моя пятерочка про книги нашла в ваших сердцах и в комментариях отклик. После ее просмотра многие из вас попросили рассказать о фильмах, что я сейчас и сделаю с большим удовольствием. Мои пять любимых фильмов, которые рекомендую вам посмотреть.", - написала Маша под этим видео.

Источник: www.facenews.ua

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