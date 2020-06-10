Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:26
Просмотров: 54

5 малоизвестных фактов о жизни Екатерины Варнавы

5 малоизвестных фактов о жизни Екатерины Варнавы

Все помнят сексапильную участницу «Comedy woman» Екатерину Варнаву. В 2020 году Екатерине исполняется 36 лет и в юности она мечтала стать адвокатом. Вот несколько интересных фактов о ее жизни.

Девушка долго и упорно шла к успеху. Однако, мало кто из телезрителей интересовался её жизнью до известности. Сегодня мы поделимся с вами фактами, о которых мало кто знает.

5 малоизвестных фактов о жизни Екатерины Варнавы

24smi.org

Факты из детства и юности знаменитости:

  1. У Кати два старших брата. Когда её мама была беременна, УЗИ показало, что и третий ребенок будет тоже мальчик. Какая приятная неожиданность была для мамы, когда родилась девочка. Ведь у нее и так было уже двое мальчиков.
  2. В детстве Катя занималась танцами и довольно успешно, но во время одной из репетиций девочка падает спиной на паркет. Карьера девушки могла пойти на спад, но, после долгой реабилитации, Катя вновь вернулась на сцену.
  3. Екатерина очень любила американские сериалы про адвокатов-женщин, где они в деловых костюмах, на высоких каблуках могли заткнуть рот каждому. И будущая участница шоу “Comedy woman” поступила на юридический.

     

    5 малоизвестных фактов о жизни Екатерины Варнавы

    mysekret.ru

  4. Уже в студенческие годы она увлеклась КВН и была в постоянном составе. Многочисленные репетиции не могли не отразиться на учебе девушки. Преподаватели редко видели будущую звезду в учебных аудиториях, поэтому в деканате ставился вопрос об отчислении из университета.
  5. Варнава регулярно выступает на корпоративах, но признается, что с большой неохотой. Когда публика смотрит ее выступление параллельно выпивая и закусывая, это ее раздражает.

Источник: noteru.com/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: шоубизнес

Читайте ещё:

Ольга Сумская удалила свою знаменитую родинку на лице
Сегодня 00:59    32
Менеджер Бари Алибасова заявил о его исчезновении
09.06.2020 00:33    280
Джулия Робертс решилась расстаться с мужем
06.06.2020 00:33    320
Зять привёл на шоу «Модный приговор» свою тёщу, чтобы избавить её от стиля 80х
04.06.2020 09:01    238
Ксения Мишина станет "Холостячкой": в каких фильмах играла актриса
04.06.2020 01:11    178
Сын Жириновского обвинил актера Миронова в желании «подлизнуть власти» за критику юмориста Галкина
04.06.2020 00:11    549
"Захожу, а на нем трется женщина": Седокова откровенно рассказала об изменах мужа
04.06.2020 00:01    1453
Бывший муж Лорак раскрыл скандальные детали бурной молодости звезды: "Ани такая женщина, которой..."
03.06.2020 00:11    3590
Гарик Харламов подарил Кристине Асмус четырехэтажный дом на Рублевке
03.06.2020 00:00    1462
Светлана Бондарчук впервые высказалась о Паулине Андреевой: "У сегодняшней спутницы Федора больше запросов"
02.06.2020 07:32    268
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 