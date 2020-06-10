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5 малоизвестных фактов о жизни Екатерины Варнавы
Все помнят сексапильную участницу «Comedy woman» Екатерину Варнаву. В 2020 году Екатерине исполняется 36 лет и в юности она мечтала стать адвокатом. Вот несколько интересных фактов о ее жизни.
Девушка долго и упорно шла к успеху. Однако, мало кто из телезрителей интересовался её жизнью до известности. Сегодня мы поделимся с вами фактами, о которых мало кто знает.
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Факты из детства и юности знаменитости:
- У Кати два старших брата. Когда её мама была беременна, УЗИ показало, что и третий ребенок будет тоже мальчик. Какая приятная неожиданность была для мамы, когда родилась девочка. Ведь у нее и так было уже двое мальчиков.
- В детстве Катя занималась танцами и довольно успешно, но во время одной из репетиций девочка падает спиной на паркет. Карьера девушки могла пойти на спад, но, после долгой реабилитации, Катя вновь вернулась на сцену.
- Екатерина очень любила американские сериалы про адвокатов-женщин, где они в деловых костюмах, на высоких каблуках могли заткнуть рот каждому. И будущая участница шоу “Comedy woman” поступила на юридический.
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- Уже в студенческие годы она увлеклась КВН и была в постоянном составе. Многочисленные репетиции не могли не отразиться на учебе девушки. Преподаватели редко видели будущую звезду в учебных аудиториях, поэтому в деканате ставился вопрос об отчислении из университета.
- Варнава регулярно выступает на корпоративах, но признается, что с большой неохотой. Когда публика смотрит ее выступление параллельно выпивая и закусывая, это ее раздражает.
Источник: noteru.com/
Темы: шоубизнес
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