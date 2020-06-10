5 малоизвестных фактов о жизни Екатерины Варнавы

Все помнят сексапильную участницу «Comedy woman» Екатерину Варнаву. В 2020 году Екатерине исполняется 36 лет и в юности она мечтала стать адвокатом. Вот несколько интересных фактов о ее жизни.

Девушка долго и упорно шла к успеху. Однако, мало кто из телезрителей интересовался её жизнью до известности. Сегодня мы поделимся с вами фактами, о которых мало кто знает.

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Факты из детства и юности знаменитости:

У Кати два старших брата. Когда её мама была беременна, УЗИ показало, что и третий ребенок будет тоже мальчик. Какая приятная неожиданность была для мамы, когда родилась девочка. Ведь у нее и так было уже двое мальчиков. В детстве Катя занималась танцами и довольно успешно, но во время одной из репетиций девочка падает спиной на паркет. Карьера девушки могла пойти на спад, но, после долгой реабилитации, Катя вновь вернулась на сцену. Екатерина очень любила американские сериалы про адвокатов-женщин, где они в деловых костюмах, на высоких каблуках могли заткнуть рот каждому. И будущая участница шоу “Comedy woman” поступила на юридический. mysekret.ru Уже в студенческие годы она увлеклась КВН и была в постоянном составе. Многочисленные репетиции не могли не отразиться на учебе девушки. Преподаватели редко видели будущую звезду в учебных аудиториях, поэтому в деканате ставился вопрос об отчислении из университета. Варнава регулярно выступает на корпоративах, но признается, что с большой неохотой. Когда публика смотрит ее выступление параллельно выпивая и закусывая, это ее раздражает.

Источник: noteru.com/

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