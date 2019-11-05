5 мифов о путешествиях. Можно ли ездить за границу одному и с небольшим бюджетом

Путешествовать по миру на самом деле гораздо проще, чем вам кажется

«Путешествия — удовольствие для богатых», «Надо знать иностранные языки», «Нет свободного времени», «Даже не знаю, с чего начать» — как-то так оправдываются люди, которые ни разу не выезжали из Украины.

На самом деле все эти мифы и штампы возникают из-за страха открыть для себя что-то новое. А это очень важно — решиться. Не зря же говорят, что начать — это сделать полдела. Если вы давно мечтали о путешествии, но постоянно откладывали на будущее, то, скорее всего, это происходило из-за одного или всех пяти этих тезисов.

Миф 1. Путешествовать — страшно и опасно

Путешествие в другую страну — это всегда неизвестность. Чужая речь, культура, традиции, законодательство, деньги и даже общественный транспорт. Не знаешь, как все работает, — и боишься. А побороть этот страх трудно, если возможно вообще. Ведь никто вам не может гарантировать, что поездка закончится счастливо. Даже если это пляжный тур в Египет, Болгарию или Турцию.

Хочу поехать. Как решиться?

Если раньше вы никогда не путешествовали, выберите для первой поездки страны ближнего зарубежья. Например, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу или Венгрию. Цены там относительно приемлемы, люди — понятны, а достопримечательности — достойны внимания. У кого-то из вас, возможно, там есть родственники, знакомые или друзья. Попросите их провести для вас экскурсию или хотя бы сориентировать на местности. Самое главное — в случае форс-мажора вы сможете быстро и недорого вернуться домой.

Миф 2. Без английского языка — никуда

Многие мои знакомые из-за языкового барьера отказываются ехать в путешествие. Действительно, если вы ни слова не знаете на английском — будет сложнее. Хотя и заграница не кишит полиглотами. Когда я обращался к польским пограничникам, они еще ни разу не отвечали мне на каком-либо другом языке, кроме польского. Или не знают, что менее вероятно, или принципиально — во что верится больше.

За 100 евро можно провести замечательный уикенд в Будапеште или Вильнюсе

А три года назад мы с коллегой ездили на конференцию в Вильнюс, а возвращались домой через ту же Польшу. Захотелось посмотреть мир. Сначала была экскурсия в литовском Каунасе, а затем — поезд в Белосток. В городе прибытия нас ожидал «сюрприз» — центральный вокзал закрылся на ночь, а автобусной станции не было и в помине. Были только безлюдные платформы с графиком движения автобусов и сторож в металлической будке. Он ел бутерброды и смотрел футбол.

Мы хотели как можно скорее вернуться в Украину. Спрашивали совета у местных продавцов, прохожих, охранников вокзала, и никто из них не знал ни английского, ни немецкого. В конце концов нам повезло — встретили русскоязычного земляка-гастарбайтера, который посоветовал дождаться ночного автобуса. Как выяснилось, единственного.

Я не полиглот. Что делать?

Загрузите на телефон переводчик. В местах с бесплатным Wi-Fi попросите местных помочь вам. Сначала наберите на телефоне свой вопрос, а затем передайте гаджет, чтобы ваш помощник таким же образом ответил. Качество онлайн-перевода будет не на художественном уровне, но суть вы точно поймете.

Всегда спрашивайте у иностранцев, знают ли они украинский или русский. По миру разъехалось много эмигрантов из наших краев, и их количество кое-где может вас удивить или шокировать.

Также рекомендую выучить основные слова и реплики на языке страны. Итальянцы, испанцы, французы или немцы этому будут только рады. Они охотнее вам помогут и не оставят в беде.

Миф 3. Путешествовать не с кем, а самому неинтересно

Проблема компании возникает, если вы путешествуете чаще, чем всей семьей раз в год. У каждого моего товарища, коллеги или знакомого есть работа или учеба, свой лимит на бюджет и специфические пожелания, куда хочется поехать и что именно увидеть. А договориться и уладить противоречия бывает крайне сложно. Что делать? Ехать самому. В одиночных путешествиях имеется ряд преимуществ: вы сможете свободно выбирать интересные локации, способы передвижения, жилье, а также четко рассчитывать время.

У меня уже был опыт в Венеции, где мой знакомый собирался около трех часов просидеть в фастфуде. Поэтому пришлось выбирать: или проводить время так же, или пожелать приятного аппетита и пойти знакомиться с городом. Я выбрал второе.

Стоит ли ехать за границу без компании?

Монопутешествие — это хорошая возможность найти друзей, любимую или любимого или просто насладиться одиночеством и собраться с мыслями, как это часто делаю я. Всегда помогает. Если вам такое не подходит, ищите единомышленников в интернете или приобретите место в коллективном туре.

Путешествовать по миру на самом деле гораздо проще, чем вам кажется

«Путешествия — удовольствие для богатых», «Надо знать иностранные языки», «Нет свободного времени», «Даже не знаю, с чего начать» — как-то так оправдываются люди, которые ни разу не выезжали из Украины.

На самом деле все эти мифы и штампы возникают из-за страха открыть для себя что-то новое. А это очень важно — решиться. Не зря же говорят, что начать — это сделать полдела. Если вы давно мечтали о путешествии, но постоянно откладывали на будущее, то, скорее всего, это происходило из-за одного или всех пяти этих тезисов.

Миф 1. Путешествовать — страшно и опасно

Путешествие в другую страну — это всегда неизвестность. Чужая речь, культура, традиции, законодательство, деньги и даже общественный транспорт. Не знаешь, как все работает, — и боишься. А побороть этот страх трудно, если возможно вообще. Ведь никто вам не может гарантировать, что поездка закончится счастливо. Даже если это пляжный тур в Египет, Болгарию или Турцию.

Хочу поехать. Как решиться?

Если раньше вы никогда не путешествовали, выберите для первой поездки страны ближнего зарубежья. Например, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу или Венгрию. Цены там относительно приемлемы, люди — понятны, а достопримечательности — достойны внимания. У кого-то из вас, возможно, там есть родственники, знакомые или друзья. Попросите их провести для вас экскурсию или хотя бы сориентировать на местности. Самое главное — в случае форс-мажора вы сможете быстро и недорого вернуться домой.

Миф 2. Без английского языка — никуда

Многие мои знакомые из-за языкового барьера отказываются ехать в путешествие. Действительно, если вы ни слова не знаете на английском — будет сложнее. Хотя и заграница не кишит полиглотами. Когда я обращался к польским пограничникам, они еще ни разу не отвечали мне на каком-либо другом языке, кроме польского. Или не знают, что менее вероятно, или принципиально — во что верится больше.

За 100 евро можно провести замечательный уикенд в Будапеште или Вильнюсе

А три года назад мы с коллегой ездили на конференцию в Вильнюс, а возвращались домой через ту же Польшу. Захотелось посмотреть мир. Сначала была экскурсия в литовском Каунасе, а затем — поезд в Белосток. В городе прибытия нас ожидал «сюрприз» — центральный вокзал закрылся на ночь, а автобусной станции не было и в помине. Были только безлюдные платформы с графиком движения автобусов и сторож в металлической будке. Он ел бутерброды и смотрел футбол.

Мы хотели как можно скорее вернуться в Украину. Спрашивали совета у местных продавцов, прохожих, охранников вокзала, и никто из них не знал ни английского, ни немецкого. В конце концов нам повезло — встретили русскоязычного земляка-гастарбайтера, который посоветовал дождаться ночного автобуса. Как выяснилось, единственного.

Я не полиглот. Что делать?

Загрузите на телефон переводчик. В местах с бесплатным Wi-Fi попросите местных помочь вам. Сначала наберите на телефоне свой вопрос, а затем передайте гаджет, чтобы ваш помощник таким же образом ответил. Качество онлайн-перевода будет не на художественном уровне, но суть вы точно поймете.

Всегда спрашивайте у иностранцев, знают ли они украинский или русский. По миру разъехалось много эмигрантов из наших краев, и их количество кое-где может вас удивить или шокировать.

Также рекомендую выучить основные слова и реплики на языке страны. Итальянцы, испанцы, французы или немцы этому будут только рады. Они охотнее вам помогут и не оставят в беде.

Миф 3. Путешествовать не с кем, а самому неинтересно

Проблема компании возникает, если вы путешествуете чаще, чем всей семьей раз в год. У каждого моего товарища, коллеги или знакомого есть работа или учеба, свой лимит на бюджет и специфические пожелания, куда хочется поехать и что именно увидеть. А договориться и уладить противоречия бывает крайне сложно. Что делать? Ехать самому. В одиночных путешествиях имеется ряд преимуществ: вы сможете свободно выбирать интересные локации, способы передвижения, жилье, а также четко рассчитывать время.

У меня уже был опыт в Венеции, где мой знакомый собирался около трех часов просидеть в фастфуде. Поэтому пришлось выбирать: или проводить время так же, или пожелать приятного аппетита и пойти знакомиться с городом. Я выбрал второе.

Стоит ли ехать за границу без компании?

Монопутешествие — это хорошая возможность найти друзей, любимую или любимого или просто насладиться одиночеством и собраться с мыслями, как это часто делаю я. Всегда помогает. Если вам такое не подходит, ищите единомышленников в интернете или приобретите место в коллективном туре.

Миф 4. Путешествия — это хобби для обеспеченных

Все зависит от того, на что вы рассчитываете. Можно посмотреть мир и ничего не потратить, а можно «спустить» тысячи долларов на отдых в родном городе. Есть множество историй, которые это доказывают. Если вы бюджетный турист, то главное — правильно расставлять акценты и находить выгодные предложения.

Как путешествовать, если ты не миллионер?

Путешествия за копейки — это не отдых, а работа! Поскольку в 100% случаев мы доплачиваем за комфорт, экономию времени и логистику. А если всем этим жертвовать, бывает несладко. Мой совет: руководствуйтесь правилом «золотой середины». Если экономите на комфорте, то пусть со временем и логистикой все будет хорошо.

Ищите акционные предложения на авиаперелеты лоукостерами в низкий сезон, бронируйте места в хостелах или пользуйтесь каучсерфингом. Конечно, определенный минимум вам все равно придется потратить. По моему опыту — за 100 евро можно провести замечательный уикенд в Будапеште или Вильнюсе.

Миф 5. Путешествия только для организованных людей

Вопросы организации поездки отнимают время, нервы и любое желание куда-либо ехать. Гораздо проще заплатить турагентству, чтобы оно позаботилось о вашем отдыхе. Но это обойдется дороже и будет не так интересно. Вы будете чувствовать себя, как в аквариуме. Гарантирую.

Как научиться путешествовать самостоятельно?

Самое важное — найти для путешествия свободное время. Сделать это стоит минимум за два-три месяца до начала путешествия. Лучше — за шесть. Когда решите вопрос с отгулами или отпуском, найдите выгодные по цене авиабилеты. Учтите время вылета и прилета, а также расстояние от аэропорта до места назначения — оно может быть больше 100 км.

Забронируйте жилье на нужную дату. Имейте в виду, что цена на номера в отелях и места в хостелах зависит от сезона и запланированных в городе культурных или спортивных событий.

Далее — ищите туристическую информацию, просматривайте видео блогеров, выпуски телевизионных программ о путешествиях и записи в Telegram-каналах. Это поможет учесть ошибки других путешественников.

иф 4. Путешествия — это хобби для обеспеченных

Все зависит от того, на что вы рассчитываете. Можно посмотреть мир и ничего не потратить, а можно «спустить» тысячи долларов на отдых в родном городе. Есть множество историй, которые это доказывают. Если вы бюджетный турист, то главное — правильно расставлять акценты и находить выгодные предложения.

Как путешествовать, если ты не миллионер?

Путешествия за копейки — это не отдых, а работа! Поскольку в 100% случаев мы доплачиваем за комфорт, экономию времени и логистику. А если всем этим жертвовать, бывает несладко. Мой совет: руководствуйтесь правилом «золотой середины». Если экономите на комфорте, то пусть со временем и логистикой все будет хорошо.

Ищите акционные предложения на авиаперелеты лоукостерами в низкий сезон, бронируйте места в хостелах или пользуйтесь каучсерфингом. Конечно, определенный минимум вам все равно придется потратить. По моему опыту — за 100 евро можно провести замечательный уикенд в Будапеште или Вильнюсе.

Миф 5. Путешествия только для организованных людей

Вопросы организации поездки отнимают время, нервы и любое желание куда-либо ехать. Гораздо проще заплатить турагентству, чтобы оно позаботилось о вашем отдыхе. Но это обойдется дороже и будет не так интересно. Вы будете чувствовать себя, как в аквариуме. Гарантирую.

Как научиться путешествовать самостоятельно?

Самое важное — найти для путешествия свободное время. Сделать это стоит минимум за два-три месяца до начала путешествия. Лучше — за шесть. Когда решите вопрос с отгулами или отпуском, найдите выгодные по цене авиабилеты. Учтите время вылета и прилета, а также расстояние от аэропорта до места назначения — оно может быть больше 100 км.

Забронируйте жилье на нужную дату. Имейте в виду, что цена на номера в отелях и места в хостелах зависит от сезона и запланированных в городе культурных или спортивных событий.

Далее — ищите туристическую информацию, просматривайте видео блогеров, выпуски телевизионных программ о путешествиях и записи в Telegram-каналах. Это поможет учесть ошибки других путешественников.

Владимир Грисюк, журналист, путешественник

Источник: style.nv.ua

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