5 причин, почему Тина Кароль и Дан Балан никогда не будут вместе

Разные страны

В данной статье мы собрали пять очевидных причин, почему Дан Балан и Тина Кароль не могут быть вместе.

Дан Балан и Тина Кароль

Первая причина — расстояние. Они достаточно взрослые люди, и любовь на расстоянии на протяжении длительного времени им не совсем подходит. Тем более, СМИ уже выяснили, что Балан редко приезжал в Украину, даже во время съемок проектов.

Разный стиль жизни

Дан Балан и Тина Кароль

Тина Кароль не раз говорила, что она хочет дочку. Это говорит о том, что она — человек семейный. Чего не скажешь о Дане Балане. Он — сторонник мимолетных влюбленностей, разгульных походов и поездок в разные страны.

Сценарий, по котором они работали

Дан Балан и Тина Кароль

Как признался главный продюсер телеканала 1+1 Владимир Завадюк, вся любовь, которую якобы показали в проекте, была прописана заранее в сценарии. Поэтому, конечно, там не было пространства для того, чтобы развивались свои искренние эмоции.

Трудоголики

Тина Кароль

Не секрет, что Тина — трудоголик. Все, что у нее в руках — непременно горит. Она все время вовлечена в десятки успешных проектов и рекламный кампаний. То же самое можно сказать и о Дане, который умело раскручивает себя и начинающих артистов.

Дан Балан — соперник

Тина Кароль и Дан Балан

Прежде всего Дан был соперником Кароль. Изначально она думала, что его заигрывания и знаки внимания — это отвлекающий маневр, чтобы дискредитировать сильного соперника.

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Источник: 1 Минута