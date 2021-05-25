5 причин, почему Тина Кароль и Дан Балан никогда не будут вместе
В данной статье мы собрали пять очевидных причин, почему Дан Балан и Тина Кароль не могут быть вместе.
Разные страны
Дан Балан и Тина Кароль
Первая причина — расстояние. Они достаточно взрослые люди, и любовь на расстоянии на протяжении длительного времени им не совсем подходит. Тем более, СМИ уже выяснили, что Балан редко приезжал в Украину, даже во время съемок проектов.
Разный стиль жизни
Дан Балан и Тина Кароль
Тина Кароль не раз говорила, что она хочет дочку. Это говорит о том, что она — человек семейный. Чего не скажешь о Дане Балане. Он — сторонник мимолетных влюбленностей, разгульных походов и поездок в разные страны.
Сценарий, по котором они работали
Дан Балан и Тина Кароль
Как признался главный продюсер телеканала 1+1 Владимир Завадюк, вся любовь, которую якобы показали в проекте, была прописана заранее в сценарии. Поэтому, конечно, там не было пространства для того, чтобы развивались свои искренние эмоции.
Трудоголики
Тина Кароль
Не секрет, что Тина — трудоголик. Все, что у нее в руках — непременно горит. Она все время вовлечена в десятки успешных проектов и рекламный кампаний. То же самое можно сказать и о Дане, который умело раскручивает себя и начинающих артистов.
Дан Балан — соперник
Тина Кароль и Дан Балан
Прежде всего Дан был соперником Кароль. Изначально она думала, что его заигрывания и знаки внимания — это отвлекающий маневр, чтобы дискредитировать сильного соперника.
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Источник: 1 Минута