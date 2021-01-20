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20.01.2021 23:44
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5 признаков того, что у вас проблемы с щитовидной железой и нужно срочно идти к врачу

5 признаков того, что у вас проблемы с щитовидной железой и нужно срочно идти к врачу

Именно поэтому пациентам нередко дают направления "проверить щитовидку", если врач видит, что с организмом что-то не так. Именно от щитовидной железы может развиваться множество сопутствующих проблем.

5 самых распространенных симптомов, которые говорят о проблеме с щитовидной железой

5 признаков того, что у вас проблемы с щитовидной железой и нужно срочно идти к врачу 5 самых распространенных симптомов, которые говорят о проблеме с щитовидной железой

Дрожь или беспокойства. Во время гипертиреоза наша щитовидная железа выделяет слишком большое количество гормонов, и это увеличивает чувство тревоги, присутствует постоянная раздражительность, усталость.

В такие же моменты возникают проблемы с памятью. Если вы за собой это заметили, срочно идите к врачу.

Снизилась реакция. Недостаточно энергии, организм истощен.

Скачки веса. Увеличение веса наблюдается, когда щитовидная железа выделяет недостаточное количество гормонов, а вот чрезмерная активность щитовидной железы приводит к потере веса.

5 признаков того, что у вас проблемы с щитовидной железой и нужно срочно идти к врачу 5 самых распространенных симптомов, которые говорят о проблеме с щитовидной железой

Странные боли. Боли по всему телу без причины: то в мышцах, то в суставах, общая слабость может свидетельствовать о нарушении эндокринной системы.

Необычное восприятие температуры. Люди с дисфункцией щитовидной железы испытывают перепады температуры, в то время, как другие этого даже не замечают.

В то же время у вас может быть плохое кровообращение — это вам или всегда жарко, или всегда холодно. Например, зайдя с холода в теплое помещение вы долго не можете согреться.

Источник: 1 Минута

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