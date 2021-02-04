5 самых нелепых отмазок знаменитостей, которых застали в курьезных ситуациях: Сафронов, Волочкова и другие

Часто звезды находятся в центре скандала. И виноваты в этом, как правило, только они сами. Почитатели их талантов всегда ожидают от них правдивого объяснения сути скандала.

Ниже приводятся самые нелепые попытки как оправдаются знаменитости когда попали в скандал.

Сергей Сафронов

Сергей Сафонов покинул в ноябре 2020 года шоу "Битва экстрасенсов". Его уволили. Как заявила Алина Вердиш - Сергей получил от нее 600 тысяч рублей, однако финал не провел.

Как она утверждает Сергей подсказывал экстрасенсам верные ответы за деньги. Однако сам Сафонов это отрицает. Он сказал, что 600 тыс. руб, - это плата за курсы актерского мастерства. Сергей ей гарантий не давал по поводу проведения финала. Об этой ситуации будет разбираться суд.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова приехала помолиться в Диеевский монастырь. И потом на даче у знакомых устроила бурную вечеринку. Когда правоохранительные органы там ее нашли, то она объяснила это как то что губернатор Нижегородской области отвлекает внимание общественности от своих проблем. Хотя можно было просто признать свою вину.

Лидия Вележева

В 20219 году актрису сняли с рейса за пьяный дебош. Хотя она заверяет прессу, что не была пьяна. Это все козни членов экипажа.

Хотя в ее крови обнаружили 0,43 промилле алкоголя — тогда к чему эти нелепые отмазки?

Ирина Дубцова

Когда был концерт в 2016 году в Гомеле Ирина Дубцова не могла выговорить ни слова, а только бормотала, что-то в микрофон. К тому же она еле стояла на ногах. Зрители начали покидать зал, они думали что она пьяна.

Сама Ирина, объяснила свое состояние, что у нее аллергия на тополиный пух и поэтому она прияла таблетки. Хотя ей никто не поверил.

Источник: 1 Минута