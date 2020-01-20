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5 самых неловких моментов за историю церемонии «Оскар»

5 самых неловких моментов за историю церемонии «Оскар»

С момента своей первой церемонии, состоявшейся в 1929 году, «Оскар» пленил внимание и киноманов, и модных знатоков. От того, как Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, получившей статуэтку за роль в «Унесенных ветром» в 1939 году, до знаменитой благодарственной речи Салли Филд 1984 года – в памяти зрителей осталось множество прекрасных моментов за историю премии.

Однако при продолжительности трехчасового вещания в прямом эфире неудивительно, что даже у самого тщательно спланированного мероприятия случаются промахи. От перепутанных конвертов до незваных гостей – вспоминаем самые большие ошибки в истории «Оскара».

Случай со стрикером (1974)

Хотя в 1970-х нагота была такой же распространенной (и приветствуемой), как и новый сингл Abba, играющий по радио, можно с уверенностью предположить, что гости на церемонии вручения премии «Оскар» 1974 года не ожидали, что голый мужчина продемонстрирует знак мира (и почти все остальное), пробежав по сцене во время прямой трансляции.

5 самых неловких моментов за историю церемонии «Оскар»

Художник и гей-правозащитник Роберт Опель на мгновение ошеломил зрителей и ведущего Дэвида Нивена, который находился в процессе представления его соведущей Элизабет Тейлор. Реакция Нивена была столь же комичной, как и резкой: «Разве не интересно думать, что, вероятно, единственный смех, который человек когда-либо получит в своей жизни будет от того, что он разденется и продемонстрирует свои недостатки?». До сих пор не известно, что именно заставило Опеля на такое действие, но некоторые говорят, что инцидент был организован продюсером шоу Джеком Хейли-младшим.

Балансировочный акт (2013)

Дженнифер Лоуренс – самая молодая из всех, кто получил четыре номинации на «Оскар» (хотя Сирша Ронан отстала от нее всего на несколько месяцев после получения четвертой номинации на этой неделе).

5 самых неловких моментов за историю церемонии «Оскар»

Стремительный взлет Лоуренс к славе превратил ее и в звезду красных дорожек. Но в отличие от некоторых из более сдержанных голливудских коллег, она быстро зарекомендовала себя как весьма приземленную особу – репутация, которую она укрепила, когда споткнулась на лестнице, чтобы получить премию в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Мой парень – псих» во время церемонии «Оскар» 2013 года. Приподняв свое светло-розовое платье Dior Haute Couture, она прошла по оставшимся ступенькам. В то время, как гости аплодировали стоя, поздравляя актрису с победой, ей хватило духа сказать: «Вы, ребята, встали только потому, что вам стало меня жаль, так как я упала. Это действительно очень неловкая ситуация». Хотелось, чтобы каждый относился к подобным вещам с такой же легкостью, как и Лоуренс.

Трудности перевода (2014)

Во время церемонии вручения премии «Оскар»2014 года Джон Траволта взорвал Интернет, представив получившую премию «Тони» актрису и звезду «Холодного сердца» Идину Мензел как «невероятно талантливую, единственную и неповторимую Адель Дазим».

5 самых неловких моментов за историю церемонии «Оскар»

Сказать, что потрясло всех – ничего не сказать. В дополнение к запуску генератора имен Travoltification, который позволял пользователям преднамеренно искажать чье-либо имя, Urban Dictionary вскоре включил термин Travoltify в свой словарь, определив слово как акт «[деформации] чьего-либо имени случайно или преднамеренно, так, чтобы его больше нельзя было узнать».

Нам понадобится лодка побольше (2016)

Члены сообщества ЛГБТК+ были значительно недопредставлены в списке номинантов и победителей «Оскара» за последние десятилетия. В то время как десятки гетеросексуальных актеров были номинированы за роль героев геев, лесбиянок и трансгендеров, в истории было лишь несколько лауреатов премии, представляющих сообщество, включая Дастина Лэнса Блэка, который выиграл статуэтку в категории «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Харви Милк» 2008 года.

5 самых неловких моментов за историю церемонии «Оскар»

Однако, этого не знал Сэм Смит, который получал награду в категории «Лучшая песня к фильму» на церемонии вручения «Оскара» 2016 года. Во время своей страстной благодарственной речи певец ошибочно заявил: «Несколько месяцев назад я прочитал статью сэра Иэна Маккеллена, в которой он писал, что ни один мужчина-гей не получил премию».

Вскоре после этого Блэк опубликовал в Twitter видео своей благодарственной речи с текстом: «Привет, @SamSmithWorld, если ты не знаешь, кто я, может быть, пора перестать писать сообщения моему жениху [британскому прыгуну в воду Тому Дейли]». В интервью NME Смит позже извинился за путаницу, признавшись: «Я был невероятно потрясен – это шоу смотрели 90 миллионов человек. Я хотел сказать что-то положительное, и облажался». К счастью, любые слухи о вражде были быстро развеяны, когда Блэк снова отправился в Twitter, пояснив, что его ответ был только шуткой.

Сказка о двух победителях (2017)

В 2017 году команда фильма «Ла-Ла Ленд» поднялась на сцену «Оскара», чтобы забрать самую желанную награду вечера, пока не оказалось, что на самом деле она ее не выиграла. После запутанной серии неудачных событий, ведущим Фэй Данауэй и Уоррену Битти был вручен самый важный конверт с именем победителя в категории «Лучший фильм» – или они так думали.

5 самых неловких моментов за историю церемонии «Оскар»

Вместо этого Брайан Куллинан – старший партнер в бухгалтерской фирме PricewaterhouseCoopers, которая с 1934 года подсчитывает избирательные бюллетени избирателей «Оскара» – по ошибке вручил Битти конверт с именем победительницы в категории «Лучшая актриса» (статуэтку вручили Эмме Стоун несколькими минутами ранее). Очевидно растерянный Битти передал конверт Данауэй, которая моментально объявила не того победителя. Поздравления и радостные крики быстро превратились в шум и вздохи, когда продюсер Джордан Хоровиц выбежал на сцену, чтобы объявить: «Произошла ошибка. «Лунный свет», ребята, вы выиграли «Лучший фильм». Это не шутка».

После тщательного расследования, бесчисленных извинений, выпущенных PwC, и большого количества вирусных картинок с реакциями знаменитостей, Куллинан и его коллегу Марту Руис изгнали с церемонии навсегда, в то время как фирме было позволено продолжить работу с Академией.

Источник: vogue.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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