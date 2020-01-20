5 самых неловких моментов за историю церемонии «Оскар»

С момента своей первой церемонии, состоявшейся в 1929 году, «Оскар» пленил внимание и киноманов, и модных знатоков. От того, как Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, получившей статуэтку за роль в «Унесенных ветром» в 1939 году, до знаменитой благодарственной речи Салли Филд 1984 года – в памяти зрителей осталось множество прекрасных моментов за историю премии.

Однако при продолжительности трехчасового вещания в прямом эфире неудивительно, что даже у самого тщательно спланированного мероприятия случаются промахи. От перепутанных конвертов до незваных гостей – вспоминаем самые большие ошибки в истории «Оскара».

Случай со стрикером (1974)

Хотя в 1970-х нагота была такой же распространенной (и приветствуемой), как и новый сингл Abba, играющий по радио, можно с уверенностью предположить, что гости на церемонии вручения премии «Оскар» 1974 года не ожидали, что голый мужчина продемонстрирует знак мира (и почти все остальное), пробежав по сцене во время прямой трансляции.

Художник и гей-правозащитник Роберт Опель на мгновение ошеломил зрителей и ведущего Дэвида Нивена, который находился в процессе представления его соведущей Элизабет Тейлор. Реакция Нивена была столь же комичной, как и резкой: «Разве не интересно думать, что, вероятно, единственный смех, который человек когда-либо получит в своей жизни будет от того, что он разденется и продемонстрирует свои недостатки?». До сих пор не известно, что именно заставило Опеля на такое действие, но некоторые говорят, что инцидент был организован продюсером шоу Джеком Хейли-младшим.

Балансировочный акт (2013)

Дженнифер Лоуренс – самая молодая из всех, кто получил четыре номинации на «Оскар» (хотя Сирша Ронан отстала от нее всего на несколько месяцев после получения четвертой номинации на этой неделе).

Стремительный взлет Лоуренс к славе превратил ее и в звезду красных дорожек. Но в отличие от некоторых из более сдержанных голливудских коллег, она быстро зарекомендовала себя как весьма приземленную особу – репутация, которую она укрепила, когда споткнулась на лестнице, чтобы получить премию в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Мой парень – псих» во время церемонии «Оскар» 2013 года. Приподняв свое светло-розовое платье Dior Haute Couture, она прошла по оставшимся ступенькам. В то время, как гости аплодировали стоя, поздравляя актрису с победой, ей хватило духа сказать: «Вы, ребята, встали только потому, что вам стало меня жаль, так как я упала. Это действительно очень неловкая ситуация». Хотелось, чтобы каждый относился к подобным вещам с такой же легкостью, как и Лоуренс.

Трудности перевода (2014)

Во время церемонии вручения премии «Оскар»2014 года Джон Траволта взорвал Интернет, представив получившую премию «Тони» актрису и звезду «Холодного сердца» Идину Мензел как «невероятно талантливую, единственную и неповторимую Адель Дазим».

Сказать, что потрясло всех – ничего не сказать. В дополнение к запуску генератора имен Travoltification, который позволял пользователям преднамеренно искажать чье-либо имя, Urban Dictionary вскоре включил термин Travoltify в свой словарь, определив слово как акт «[деформации] чьего-либо имени случайно или преднамеренно, так, чтобы его больше нельзя было узнать».

Нам понадобится лодка побольше (2016)

Члены сообщества ЛГБТК+ были значительно недопредставлены в списке номинантов и победителей «Оскара» за последние десятилетия. В то время как десятки гетеросексуальных актеров были номинированы за роль героев геев, лесбиянок и трансгендеров, в истории было лишь несколько лауреатов премии, представляющих сообщество, включая Дастина Лэнса Блэка, который выиграл статуэтку в категории «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Харви Милк» 2008 года.

Однако, этого не знал Сэм Смит, который получал награду в категории «Лучшая песня к фильму» на церемонии вручения «Оскара» 2016 года. Во время своей страстной благодарственной речи певец ошибочно заявил: «Несколько месяцев назад я прочитал статью сэра Иэна Маккеллена, в которой он писал, что ни один мужчина-гей не получил премию».

Вскоре после этого Блэк опубликовал в Twitter видео своей благодарственной речи с текстом: «Привет, @SamSmithWorld, если ты не знаешь, кто я, может быть, пора перестать писать сообщения моему жениху [британскому прыгуну в воду Тому Дейли]». В интервью NME Смит позже извинился за путаницу, признавшись: «Я был невероятно потрясен – это шоу смотрели 90 миллионов человек. Я хотел сказать что-то положительное, и облажался». К счастью, любые слухи о вражде были быстро развеяны, когда Блэк снова отправился в Twitter, пояснив, что его ответ был только шуткой.

Сказка о двух победителях (2017)

В 2017 году команда фильма «Ла-Ла Ленд» поднялась на сцену «Оскара», чтобы забрать самую желанную награду вечера, пока не оказалось, что на самом деле она ее не выиграла. После запутанной серии неудачных событий, ведущим Фэй Данауэй и Уоррену Битти был вручен самый важный конверт с именем победителя в категории «Лучший фильм» – или они так думали.

Вместо этого Брайан Куллинан – старший партнер в бухгалтерской фирме PricewaterhouseCoopers, которая с 1934 года подсчитывает избирательные бюллетени избирателей «Оскара» – по ошибке вручил Битти конверт с именем победительницы в категории «Лучшая актриса» (статуэтку вручили Эмме Стоун несколькими минутами ранее). Очевидно растерянный Битти передал конверт Данауэй, которая моментально объявила не того победителя. Поздравления и радостные крики быстро превратились в шум и вздохи, когда продюсер Джордан Хоровиц выбежал на сцену, чтобы объявить: «Произошла ошибка. «Лунный свет», ребята, вы выиграли «Лучший фильм». Это не шутка».

После тщательного расследования, бесчисленных извинений, выпущенных PwC, и большого количества вирусных картинок с реакциями знаменитостей, Куллинан и его коллегу Марту Руис изгнали с церемонии навсегда, в то время как фирме было позволено продолжить работу с Академией.

Источник: vogue.ua/

Новости портала «Весь Харьков»