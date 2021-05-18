5 секретов Аллы Пугачевой, которые звезда эстрады скрывала от бывших мужей и близких людей

В детстве не была красоткой

В этой статье мы познакомим вас с пятью самыми удивительными фактами об Алле Пугачевой, которые звезда долго скрывала и от своих мужей, и от СМИ, и от поклонников, и даже от близких друзей!

Алла - из тех, кто в детские годы был "гадким утенком", но уже в юном возрасте превратился в прекрасного лебедя. По Сети гуляют несколько фотографий маленькой Аллы, которые ее пиарщики так усердно пытались скрыть.

Алла Пугачева до пластики - как выглядела Примадонна

Обратная сторона медали

В семидесятых-восьмидесятых, когда Алла уже гремела на всю страну, ее преследовал опасный маньяк.

Мужчина с неуравновешенной психикой задался целью свести из жизни Примадонну. К счастью, до артистки ему так и не суждено было добраться, преступника поймали. Но, поговаривают, он был рядом с ней - даже пробрался к ней в гримерку.

Соперница Соня

Алла Борисовна Пугачева и София Михайловна Ротару практически одногодки. И первые шаги в профессии делали тоже одновременно. Только поначалу Примадонне немного не везло. В то время как Ротару присуждали всевозможные премии и звания, Пугачева получала скромные гонорары. Именно поэтому они всегда якобы соперничали.

Но сами артистки утверждают - никакой вражды между ними не было.

Детальнее смотрите в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Самые дорогие и необычные подарки Примадонне

Как пишет издание Муз ТВ, мужья и поклонники Аллы нередко баловали ее необычными подарками. Среди самых знаковых - еще в начале девяностых Филипп преподнес Алле кулон в виде Арлекина, купленный в антикварной лавке Цюриха за 150 тысяч фунтов.

Фобия

Несмотря на то, что ранее звезда много путешествовала по стране, у нее есть огромная фобия- боязнь летать в самолетах. Ее артистка не преодолела до сих пор.

Источник: 1 Минута