5 вещей женского гардероба, которые мужчины ненавидят

Не все тренды находят отклик в мужских сердцах. Мы собрали 5 вещей, которые раздражают парней.

Moms jeans

Несмотря на то, что moms jeans сейчас снова в тренде, мужчины считают эту модель джинсов асексуальной. Им не нравится высокая посадка этих брюк и свободный крой в области бедер. Мы же носим moms jeans, потому что их легко сочетать с любыми вещами.

Угги

Сильную нелюбовь мужской пол питает и к уггам – теплым и удобным сапогам из овчины. Парни считают эту обувь не женственной. Ну, вот как им объяснить, что по льду в лютый мороз на шпильке не походишь?

Платья в бельевом стиле

Мужчины не любят, когда их девушки выходят на улицу в откровенном платье-комбинации, которое напоминает нижнее белье. Им не нравится, что другие представители сильного пола будут на тебя засматриваться. Хорошо, что мы научились стилизовать такие платья с футболками и свитерами.

Шорты с колготками

Тут мы, пожалуй, будем солидарны с парнями. Это и правда, очень спорное сочетание вещей, которого лучше избегать. Особенно если шорты и колготы разных цветов. К тому же, такой наряд парни считают не сексуальным.

Сапоги-ботфорты и мини

В целом, парни не против такого сочетания. Только если ботфорты и мини надеты не на его девушку. В реальной жизни парням нравятся приличные спутницы, а не девушки, которые напоминают, сама знаешь кого.

Источник: www.cosmo.com.ua

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