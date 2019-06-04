Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 123

5 вещей женского гардероба, которые мужчины ненавидят

Не все тренды находят отклик в мужских сердцах. Мы собрали 5 вещей, которые раздражают парней.

Moms jeans

Несмотря на то, что moms jeans сейчас снова в тренде, мужчины считают эту модель джинсов асексуальной. Им не нравится высокая посадка этих брюк и свободный крой в области бедер. Мы же носим moms jeans, потому что их легко сочетать с любыми вещами.

5 вещей женского гардероба, которые мужчины ненавидят

Угги

Сильную нелюбовь мужской пол питает и к уггам – теплым и удобным сапогам из овчины. Парни считают эту обувь не женственной. Ну, вот как им объяснить, что по льду в лютый мороз на шпильке не походишь? 

5 вещей женского гардероба, которые мужчины ненавидят

Платья в бельевом стиле

Мужчины не любят, когда их девушки выходят на улицу в откровенном платье-комбинации, которое напоминает нижнее белье. Им не нравится, что другие представители сильного пола будут на тебя засматриваться. Хорошо, что мы научились стилизовать такие платья с футболками и свитерами.

5 вещей женского гардероба, которые мужчины ненавидят

Шорты с колготками

Тут мы, пожалуй, будем солидарны с парнями. Это и правда, очень спорное сочетание вещей, которого лучше избегать. Особенно если шорты и колготы разных цветов. К тому же, такой наряд парни считают не сексуальным. 

5 вещей женского гардероба, которые мужчины ненавидят

Сапоги-ботфорты и мини

В целом, парни не против такого сочетания. Только если ботфорты и мини надеты не на его девушку. В реальной жизни парням нравятся приличные спутницы, а не девушки, которые напоминают, сама знаешь кого.

5 вещей женского гардероба, которые мужчины ненавидят

 

Источник: www.cosmo.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: мода, стиль

Читайте ещё:

Пижамный приговор: почему домашняя одежда заполонила сердца модниц
23.05.2019 11:56    309
Певица Билли Айлиш призналась, почему всегда носит oversize
15.05.2019 10:04    308
Ультрамодно: босоножки с носками и гольфами
10.05.2019 09:07    369
Стилистка Кейт Миддлтон получила награду от королевской семьи
06.05.2019 09:10    178
В моде естественность: женщинам порекомендовали не закрашивать седину (ФОТО)
02.05.2019 10:05    404
Испанский стиль и прозрачные вставки: самая модная обувь на весну и лето 2019 (ФОТО)
24.04.2019 13:21    421
Горячий тренд: звезды предпочитают ультракороткую стрижку «пикси»
22.04.2019 12:22    370
Гид по fashion: с чем носить юбку-фонарик
17.04.2019 09:52    593
Знаменитый стилист рассказал о модных стрижках весны
04.04.2019 12:05    533
Дочь Мадонны стала лицом любимого бренда своей мамы
04.04.2019 10:28    402
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 