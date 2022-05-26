50-летний Эктор Хименес-Браво с оружием тренируется на полигоне: зачем это нужно шеф-повару?

При этом он показал, как обучается военному искусству на полигоне и обратился к российским оккупантам через социальную сеть.

Уже три месяца прошло, как в Украину вторглась рф, известный кулинар уверен, что к концу 2022 года украинская территория будет очищена от захватчиков. Эктор считает, если снова будет опасность вторжения, в полной боевой готовности будут не только профессиональные военные, но и остальные мужчины, и он, в том числе.

Судья популярного шоу "Мастер-шеф" начал обучение военному делу, тренируясь на полигоне, фото с оружием опубликовал в Инстаграм. Эктор хочет уметь обращаться с оружием, чтобы быть уверенным в своей защите и близких людей.

В начале вторжения рф в Украину, кулинар находился в Колумбии, но считает родным дом в Ирпене, под Киевом. Шеф-повар уже 13 лет живет и работает в Украине.

Пост подписан гневным обращением к российским оккупантам, Эктор говорит, что их тут никто не ждал, это украинская земля теперь, раньше и в дальнейшем. Обращаясь к русским, шеф-повар сказал, что они украли Крым и решили пойти дальше, но это является их огромной ошибкой.

Если еще раньше некоторые украинцы не понимали, что происходит, плохо разбирались в политике, то сейчас каждый человек в Украине знает, что русский - это враг и фашист, который напал на мирных людей - сказал Эктор Хименес-Браво.

Эктор пишет, что украинцы приятные и добрые люди, но, когда их семьям и родине угрожает опасность, они становятся злыми и мощными воинами. Он тоже хотел заниматься только лишь любимым делом, кулинарией, и собирается это продолжать. Но теперь он умеет обращаться с оружием и знает, как защищаться.

Источник: 1 Минута