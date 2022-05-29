50летний Эктор Хименес-Браво посетил Харьков и откровенно расскаал, что там увидел: как настроены защитники города?

О своих впечатлениях и эмоциях бессменный ведущий шоу "Мастер-шеф" поделился в соцсетях. Кулинар разместил в Инстаграм несколько снимков, где он находится в компании бойцов местного подразделения. На всех защитные бронежилеты и каски, и на Экторе тоже.

Комментируя размещенные фотографии, кулинар с эмоциями написал, что Харьков - это Украина! Шоумен в сообщении выражает благодарность всем, кто защищает Украину, которая стала для колумбийца родным домом. Он благодарит украинских военных, волонтеров, тех, кто работает на медицинском фронте.

Эктор Хименес-Браво в ужасе от увиденного в Харькове, ведь постоянные бомбардировки с начала вторжения серьезно разрушили инфраструктуру прекрасного украинского города.

Шеф-повар подчеркивает, что Харьков не сдается, держится, все жители и защитники настроены по-боевому. Это то, что увидел известный кулинар в пострадавшем Харькове.

В конце сообщения Эктор выразил уверенность в том, что в Украине скоро будет отмечаться победа, наступит мирное время.

Нужно только немного подождать, впереди полная победа, мы уже ее получили в трех украинских регионах, ожидайте, проклятые орки - с эмоциями написал кулинар.

Конечно же, подписчики и поклонники знаменитого шеф-повара отреагировали также эмоционально. Люди благодарят кулинара за личный пример, за любовь к Украине. Фанаты Эктора желают ему счастья и говорят, что он человек с большим сердцем.

Источник: 1 Минута