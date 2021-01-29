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52-летняя пенсионерка вышла замуж за 25-летнего африканца: женщина родила необычных близнецов (ФОТО)

52-летняя пенсионерка вышла замуж за 25-летнего африканца: женщина родила необычных близнецов (ФОТО)

Наталья Веденина уже давно на пенсии. Из-за инвалидности женщина практически не выходит из дома. Поэтому много времени проводит в социальных сетях, чтобы хоть как-то общаться с людьми. Но пенсионерка даже подумать не могла, что, сидя дома, сможет встретить свою любовь.

В Интернете Наталья познакомилась с 25-летним африканце по имени Пауль. Парень работал программистом, поэтому общались они очень много. Через некоторые время они начали созваниваться по Skype. Такие отношения длились целых три года, пока Пауль не купил билет Натальи.

52-летняя пенсионерка вышла замуж за 25-летнего африканца: женщина родила необычных близнецов (ФОТО)Семья африканца была рада увидеть Веденину наконец-то вживую. Они уже успели познакомиться, когда Пауль звонил по видеосвязи. Возлюбленную сына приняла очень тепло. А через неделю Наталья приняла предложение руки и сердца.

52-летняя пенсионерка вышла замуж за 25-летнего африканца: женщина родила необычных близнецов (ФОТО)Свадьбу сыграли и в России, и на родине африканца. Ради любимой Пауль переехал в другую страну.

52-летняя пенсионерка вышла замуж за 25-летнего африканца: женщина родила необычных близнецов (ФОТО) Свадьба

52-летняя пенсионерка вышла замуж за 25-летнего африканца: женщина родила необычных близнецов (ФОТО)Спустя некоторое время 52-летняя женщина забеременела, и на свет появились близнецы Дэвид и Даниил.

52-летняя пенсионерка вышла замуж за 25-летнего африканца: женщина родила необычных близнецов (ФОТО)Под роддомом маму с малышами ждал не только любящий муж и отец, но и все родственники и друзья.

Источник: 1 Минута

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