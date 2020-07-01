52-летний Вакки и его беременная девушка отожгли танец у бассейна
Пара повторила тренд із Tik Tok.
Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий за прізвиськом "мільйонер-танцівник" та його кохана, модель Шерон Фонсека вшкварили ритмічний танок біля басейну.
Так, на своїй сторінці в Instagram 52-річний Ваккі опублікував відео, де у шортах танцює разом із вагітною 27-річною дівчиною. Фонсека вбралася у яскравий рожевий суцільний купальник із оранжевими вставками на боках. Закохані повторили трендові рухи із соцмережі Tik Tok під трек Bracket - Mama Africa.
"Хтось обов’язково приїде потанцювати", – підписав відео Джанлука.
Юзери оцінили новий танець майбутніх батьків та засипали пару компліментами.
Ого, трішки повільніше, будь ласка
Вау, мені подобається
І як вами не захоплюватися?
Ви таки милі, наче підлітки Більше читайте тут: https://tsn.ua/glamur/52-richniy-vakki-ta-yogo-vagitna-divchina-vshkvarili-tanok-bilya-baseynu-1574989.html
Источник: tsn.ua/