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52-летний Вакки и его беременная девушка отожгли танец у бассейна

52-летний Вакки и его беременная девушка отожгли танец у бассейна

Пара повторила тренд із Tik Tok.

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий за прізвиськом "мільйонер-танцівник" та його кохана, модель Шерон Фонсека вшкварили ритмічний танок біля басейну.

Так, на своїй сторінці в Instagram 52-річний Ваккі опублікував відео, де у шортах танцює разом із вагітною 27-річною дівчиною. Фонсека вбралася у яскравий рожевий суцільний купальник із оранжевими вставками на боках. Закохані повторили трендові рухи із соцмережі Tik Tok під трек Bracket - Mama Africa.


"Хтось обов’язково приїде потанцювати", – підписав відео Джанлука.

Юзери оцінили новий танець майбутніх батьків та засипали пару компліментами.

Ого, трішки повільніше, будь ласка
Вау, мені подобається
І як вами не захоплюватися?
Ви таки милі, наче підлітки Більше читайте тут: https://tsn.ua/glamur/52-richniy-vakki-ta-yogo-vagitna-divchina-vshkvarili-tanok-bilya-baseynu-1574989.html

Источник: tsn.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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