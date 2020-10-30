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53-летний Венсан Кассель выложил интимный снимок с молодой супругой

53-летний Венсан Кассель выложил интимный снимок с молодой супругой

Известный актер Венсан Кассель опубликовал в Instagram новую фотографию.

Об этом сообщают СМИ.

На снимке он позирует вместе со своей супругой, моделью Тиной Кунаки. Пикантности фото добавило то, что пара позировала абсолютно обнаженными.

53-летний Венсан Кассель выложил интимный снимок с молодой супругой

Сейчас они находятся на море, так как фото было сделано из отельного номера с видом на море. К посту Венсан добавил геолокацию, в которой указан район в южной части Рио-де-Жанейро, Ипанема.

Источник: golos.ua/

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Темы: кино, любовь

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