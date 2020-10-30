53-летний Венсан Кассель выложил интимный снимок с молодой супругой

Известный актер Венсан Кассель опубликовал в Instagram новую фотографию.



Об этом сообщают СМИ.

На снимке он позирует вместе со своей супругой, моделью Тиной Кунаки. Пикантности фото добавило то, что пара позировала абсолютно обнаженными.

Сейчас они находятся на море, так как фото было сделано из отельного номера с видом на море. К посту Венсан добавил геолокацию, в которой указан район в южной части Рио-де-Жанейро, Ипанема.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»