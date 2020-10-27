54-летняя Ольга Сумская хочет тряхнуть стариной и зажечь паркет «Танцев со звездами» в следующем сезоне

Героиня нашей сегодняшней статьи танцевала на главном паркете страны в далеком 2006-м, когда победу одержала пара Владимира Зеленского и Алены Шоптенко. В прошлое воскресенье прошел эфир, посвященный возвращению выпускников проекта, одной из которых Ольга и стала.

Ольга Сумская и Игорь Бондаренко в первом сезоне «Танцев со звездами»

Она превратила и без того эффектный дуэт Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко в фантастическое трио. Строгие судьи не скромничали и очень хвалили Сумскую, что натолкнуло ее на мысль попробовать свои силы в новом сезоне.

Ольга Сумская

Так, у себя в Instagram знаменитость поделилась серией фото с того самого выпуска, в подписи к которой поблагодарила подписчиков за поддержку, команду «Танцев» за незабываемую атмосферу, а также спросила мнения поклонников насчет возможного участия в шоу в будущем.