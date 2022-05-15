56-летняя Марина Зудина рассказала, кем она была для Олега Табакова: как воспринимал супругу артист

Тяжело быть любому человеку, а особенно представителю шоу-бизнеса в тени знаменитости. Как правило, на фоне знаменитости такого человека практически не видно. Можно быть талантливым человеком, обаятельным и веселым, но вы никогда не выйдите из лучей славы находящейся рядом знаменитости.

Так получилось и с Мариной Зудиной. Олег Табаков ушел из жизни 4 года назад. По прошествии этого времени Марина Зудина пришла в себя и ей пришлось начать новую жизнь. А это непросто в такие годы.

Актрисе приходиться много работать, заниматься детьми и конечно она не забывает своего любимого супруга. После того как Олег Табаков ушел из жизни Марина Зудина обнаружила, что значительное количество людей отвернулись от нее. Марине Зудиной пришлось заново налаживать связи и знакомства. В ее жизни появились новые люди.

Все окружающие вдруг обнаружили, что у актрисы есть сила достигать поставленной цели. Как признается Марина Зудина, что когда был жив Олег Табаков, то ее воспринимали как супругу знаменитости, а не как актрису. Однако, до того как она стала женой Олега Табакова, то была творческим человеком и активно снималась в кино.

Олег Табаков и Марина Зудина

В настоящее время это вернулось. Все, чего актриса достигла за недавние 4 года, это только благодаря ее упорству и работоспособности. Уже никто не скажет, что ее успехи стали благодаря ее мужу Олегу Табакову. Это ее заслуги и только ее. Марина Зудина начала выстраивать отношения с людьми заново. И Марина Зудина с интересом увидела, что люди удивляются, всему тому, что актриса сама достигла.

Марина Зудина честно призналась, что продолжительное время она была как бы "приложением" к Олегу Табакову и ее упорно не хотели воспринимать как личность, а уж тем более как актрису.

Как вспоминает Марина Зудина, Олег Табаков постоянно заигрывал с ней. Он любил шутить с супругой и очень хотел привлечь внимание актрисы. Такие отношения у супругов были более 25 лет. Марина Зудина констатирует, что она была для Олега Табакова наверное больше женщиной. Хотя естественно она также была и партнер, и мать его детей.

Источник: 1 Минута