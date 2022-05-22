56-летний Валерий Меладзе решил уйти из шоу-бизнеса: чем будет теперь заниматься певец – все подробности

Многие российские исполнители в настоящее время начинают пересматривать свою деятельность, ищут возможность перемены рода занятий.

Так и будет теперь, ведь выступления в россии для поддерживающих Украину артистов отменены, а за границей они не пользуются привычной популярностью.

В первый день, когда россия напала на Украину, 24 февраля 2022 года, Валерий Меладзе опубликовал видео с призывом остановить вторжение российских оккупантов.

Валерий делится с поклонниками мыслями о желании уйти в науку, хотя музыка для артиста всегда остается в приоритете, это главное дело всей его жизни.

Последнее время у артиста было больше свободного времени, и он размышляет о возврате в прежнюю профессию. Валерий Меладзе рассказывает, что в свое время он окончил институт, аспирантуру и занимался научной деятельностью в области очищения воды.

Недавно артист просматривал собственную кандидатскую диссертацию. Эта работа вдохновила Валерия изучить научные достижения по теме, которые произошли за последнее время. Меладзе удалось разработать устройство, с помощью которого возможно извлечь из морской воды некоторые химические элементы.

Певец считает, что глубокое очищение воды является перспективным направлением. Знаменитость в социальной сети признается, что новая цель приносит вдохновение, вызывает здоровый азарт, сходный с процессом творчества.

Артист отмечает, что шоу-бизнес ему теперь неинтересен, ротации в радиовещании, участие в шоу на основных телевизионных каналах его не занимает.

Источник: 1 Минута