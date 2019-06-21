60 концертних майданчиків та МЕГАхор: 21 червня Харків приєднається до всесвітнього Дня Музики

Більше 60 майданчиків, на яких відбудуться різноформатні концерти музикантів з усієї України, перформанси, танцювальні майстер-класи, лекції та кінопокази, розташуються майже в усіх районах міста. Робота фестивальних локацій розпочнеться о 16:00 21 червня і триватиме до ранку наступного дня. Цього року організатори розраховують зібрати більше 25 000 глядачів, а МЕГАхор об'єднає не менше 300 осіб.

Вхід на всі заходи традиційно безкоштовний. Повна програма доступна за посиланням та постійно оновлюється.

«День музики у Харкові» — це закриті та відкриті майданчики у найнеочікуваніших місцях: на вулицях і площах, у парках і скверах, клубах, кав’ярнях, торговельних центрах, театрах, музеях, соборах. Розмаїття музичних напрямків (від середньовічної музики і джазу до хіп-хопу, академічної музики й панк-року) та супутніх жанрів (танцю, кіно, перформансів, лекцій, дитячих виставок та майданчиків). Для артистів це можливість виступити у незвичайних місцях та розширити аудиторію, для слухачів — знайомство одне з одним, з містом, його музикою та культурою.

«День музики» — про єднання та добросусідство, про те, як різні люди незалежно від музичних та естетичних уподобань, релігійних та політичних переконань можуть об'єднуватися навколо спільної ідеї, — підкреслюють організатори фестивалю, «Культурна Агенція А». Втіленням цієї ідеї стала акція МЕГАхор харківського Хору Самотніх Сердець Сержанта Пеппера. Сам хор нараховує 50 осіб, а еще музиканти запросили всіх охочих приєднатися для спільного виконання на «Дні Музики» пісні SunSay «Благодари». Для участі в акції зареєструвалися більше 200 осіб.

Анна Мінакова, керівниця Хору Самотніх Сердець Сержанта Пеппера:

«Співати разом, щось робити разом, отримуючи при цьому задоволення і розуміючи, що створюєш щось розумне та добре — це, як мінімум весело, а ще надихаюче. Спільне створення чогось — це ідея, на яку спирається «День Музики», коли все місто спочатку збирає гроші, а потім виходить на вулиці і стає чуйним, живим та музичним».

Виступ МЕГАхору запланований на 18:45 на майданчику перед Схід Опера (ХНАТОБ). Після спільного виконання пісні на глядачів чекає концерт Хору Самотніх Сердець Сержанта Пеппера за участі Олега Каданова (Оркестр Че, Лінія Манергейма), Нати Сміріної (Pur:Pur), Агати Вільчик та інших харківських музикантів.

«День Музики» проходить у Харкові вже вшосте. За цей час він виріс до 60 майданчиків та вийшов за межі центру — звичного місця проведення міських фестивалів. Цього року разом із «Днем Музики» вперше зазвучать Салтівка, Олексіївка, Нові Дома, Павлове Поле, ХТЗ, Одеська та Холодна гора — райони, в які нечасто «доїжджають» великі культурні події.

Аліна Ханбабаєва, pr-директорка фестивалю «День Музики у Харкові»:

Міські фестивалі зазвичай проходять в центрі, а в спальних районах майже нічого не відбувається. Але ж саме в районах живе більшість із нас! Ми любимо Харків, і хочемо, щоб «День музики» був тим днем, коли в усіх районах міста лунатиме музика, коли свято прийде в кожен куточок міста.

«День Музики» розширює географію учасників — цього року разом з харків'янами виступати на фестивальних локаціях будуть їхні колеги зі Львова, Дніпра, Одеси, Києва, Краматорська, Сєвєродонецька, Краснокутська та інших міст. Вдень вони розїдуться в райони (де буде розташована сцена у вашому районі можна дізнатися за посиланням), а з 16:00 почнуть збиратися на Схід OPERA просто неба Stage (амфітеатр зі зворотного боку ХНАТОБу), де розташується джем-сцена — імпровізаційний майданчик, що стане однією з головних фішок фестивалю.

Олексій Мащиць, директор фестивалю «День Музики у Харкові»:

Новий формат «Дня музики у Харкові» розширить географію учасників і зробить фестиваль всеукраїнським. Ми виходимо за рамки просто концерту, розширюємо звичне сприйняття концепції сцена-музикант-глядач. На Джем-сцені музиканти з різних міст України будуть імпровізувати разом, знаходити нові звуки, тренуючи музичну фантазію. Але й глядачам цей формат буде цікавий. Бути свідком народження нової музики просто неба — це ніби таїнство, яке ми робимо доступним.

Співтворчість — не єдина мета створення цього майданчика. Він задуманий як місце для знайомства та обміну досвідом для музикантів з різних куточків країни, культурних та громадських діячів, арт-директорів, глядачів та медіа. Цю подію організатори планують зробити регулярною.

• Повная програма фестивалю доступна за посиланням

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Організатор проекту — Культурна агенція А

Фестиваль «‎День музики» організовано за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Також «‎День музики» підтримали платформа «Велика Ідея» та Міжнародний фонд «Відродження»

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