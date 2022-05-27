67-летний отец Тины Кароль уехал на передовую для защиты Украины: украинский патриот не может оставаться в стороне

Популярная певица путешествует по Европе с благотворительными концертами, недавно была во Франции, на знаменитом Каннском кинофестивале. После завершения благотворительного вечера, украинская звезда дала обширное интервью для популярного французского издания "Le Figaro".

В частности, одной из тем был разговор о семье певицы. Кароль рассказала о своем отце, которому уже 67 лет. Украинский патриот не может оставаться в стороне от событий, которые произошли в Украине 24 февраля 2022 года.

Для защиты родины от российских оккупантов отец певицы записался в добровольцы, в местную территориальную оборону.

Тина говорит, что по возрасту отец может законно уехать из Украины в безопасное место, но он выразил желание защищать украинский народ, хотя уже не подлежит мобилизации.

Такое решение близкого, родного человека далось Тине Кароль нелегко, ей было сложно принять этот ответственный выбор отца.

Певица говорит, что это его решение и придется с этим смириться. Она находится в постоянных переживаниях за него, не представляет, когда они смогут встретиться.

Кроме отца, в Украине находится вся семья знаменитости, а также коллектив, с которым звезда работала до вторжения рф в Украину.

Тина поделилась с французскими корреспондентами, какие эмоции сейчас испытывает она и весь украинский народ: страх и гнев.

Певица рассказала о переменах в жизни, она теперь не просто музыкант, она имеет силу благодаря музыке. Кароль путешествует по миру, чтобы поведать всем о том, что на самом деле происходит в Украине.

Источник: 1 Минута