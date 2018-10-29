7 самых популярных блюд из риса

Блюда из риса – вкусные, сытные и полезные продукты, которые легко можно приготовить дома. В этом материале мы расскажем о самых известных блюдах из риса и подскажем, как упростить процесс приготовления, к примеру, плова.

Самые известные блюда из риса

Блюда с добавлением риса могут быть экзотичными. Самые популярные рисовые «продукты» собраны в этом списке.

Ризотто

Итальянское блюдо, которое готовится полностью из риса. Ризотто может подаваться с моцареллой, порезанной на небольшие слайсы, и лососем. Однако во многих ресторанах ризотто из риса дополняется другими ингредиентами, которые дополняют основной вкус блюда.

Если вы хотите приготовить ризотто дома, вам понадобится рис, несколько слайсов моцареллы, лосось и сухое белое вино. Иногда домашние ризотто готовятся с использованием различных специй, лука и растительного масла. По вкусу вы можете добавить перец, большее количество соли, чем указано в рецепте, или любые другие дополнительные ингредиенты.

Ризотто является очень популярным блюдом, которое быстро и просто готовится даже в ресторанах «высокой кухни», поэтому его можно назвать коммерчески успешным продуктом для любого заведения.

Паэлья

Еще одно итальянское блюдо в нашем списке – паэлья с морепродуктами. Изначально это блюдо было создано в Испании, но очень быстро (за несколько десятилетий) распространилось по всей Европе и наибольшую популярность получило именно в Италии. Паэлья готовится из риса, оливкового масла и небольшого количества шафрана. А вот начинки для данного блюда могут быть практически любыми, чем активно пользуются шеф-повара ресторанов. В паэлью добавляют много специй для того, чтобы разнообразить ее вкусовые характеристики.

Вы можете приготовить классическую паэлью дома, используя рис, полкилограмма морепродуктов, лук с помидорами, шафран, оливковое масло, лимон, соль и зеленый горошек. В паэлью никогда не добавляют мясо, хотя существует несколько известных альтернативных рецептов.

Паэлья обзавелась преданными поклонниками в Латинской Америке. Там данное блюдо есть в меню практически любого ресторана.

Аранчини

Небольшие шарики, приготовленные из риса и обжаренные в сухарях. Данное блюдо напоминает маленькие котлеты, однако по вкусу очень сильно отличается от любых мясных продуктов. Аранчини распространены на Сицилии, откуда в мировые кухни пришло наибольшее количество разнообразных рецептов этого блюда.

Готовятся аранчини из риса арборио (по признанию некоторых поваров, этот рис является наилучшим выбором для профессионального приготовления итальянских блюд). Кроме того, вам потребуются яйца, мука, сыр (не нарезанный пластами или слайсами), зеленый лук, моцарелла в любом виде, специи и соль. Не забудьте про то, что аранчини нельзя слишком долго держать на сковороде во время приготовления, иначе шарики потеряют свои вкусовые характеристики.

Аранчини не сильно распространены среди прочих блюд из риса, однако они являются самым популярным рисовым продуктом после ризотто в Америке и Канаде.

Бирьяни

Первое южно-азиатское блюдо в нашем списке. Бирьяни – это плов из риса, в который добавлено очень большое количество соли и специй. Блюдо может быть как острым, так и более «европезированным». Впервые бирьяни начали готовить в Азии в 12-м веке нашей эры (примерно одновременно с ним появился классический рецепт плова).

Используйте рис басмати (крупные головки риса и ярко-молочный цвет крупы) для приготовления бирьяни. Вам нужно будет иметь под рукой лук, баклажан и помидоры, картофель, цукини, чеснок, имбирь, изюм, шафран и перец. Специи и их количество определяет сам повар, поскольку интерпретация рецепта зависит только от вкусовых предпочтений.

Бирьяни не так распространен на Востоке, как плов, поэтому данных о коммерческом успехе данного блюда в ресторанах нет.

Скачущий Джон

Американское блюдо из риса, которое было изобретено в Африке и привезено в Штаты в буквальном смысле чернокожими рабами. Похоже на рисовый суп с добавлением мяса и овощей. Название это блюдо получило, по легенде, от имени хромого официанта, рекомендовавшего каждому посетителю своего заведения рисовый суп.

Для приготовления «Скачущего Джона» вам потребуется новый вид риса – жасмин. Кроме того, не забудьте про фасоль, копченую ветчину, лук с чесноком, красный перец и специи. Суп не должен быть слишком острым, а рис, по признанию любителей американской кухни, можно переварить.

«Скачущий Джон» – блюдо, которое чаще всего готовят в туристических кварталах.

Рисовый суп

Классический суп из риса с фрикадельками и томатами. Готовится за несколько часов и является одним из наиболее сытных блюд, пришедших в нашу культуру из кавказской кухни. Рисовый суп имеет множество вариаций, а каждая хозяйка готовит данное блюдо по-своему.

Для приготовления вам понадобятся рис, куриный фарш, картофель, морковь, яйца, лук, специи и помидоры (либо томатная паста). Интересно, что большинство ингредиентов (кроме фарша и самого риса) в данном списке можно менять на любые другие.

Простой в приготовлении суп нечасто подают в ресторанах; он по умолчанию является «домашним» блюдом.

Плов

Очень популярное блюдо, которое может готовиться как из риса, так и из ему подобных круп. Рецепт плова прост: вам понадобятся сам рис, баранина (говядина или свинина – каждая хозяйка выбирает мясо по своему вкусу, но исконный рецепт содержит информацию о баранине), морковь, лук, чеснок, изюм, специи и соль.

Как приготовить плов? Варите рис, как обычную кашу, добавляя к нему мелко нарезанные ингредиенты. Для того чтобы приготовить идеальный рисовый плов, пользуйтесь советами по приготовлению плова от профессиональных кулинаров.

Источник: real-vin.com

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