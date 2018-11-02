7 советов, как сделать дом ароматным и свежим

Каждый дом пахнет по-разному, однако мы все хотим, чтобы запахи в наших квартирах были исключительно приятные.

Предлагаем вам несколько способов, как сделать так, чтобы жильцы и гости наслаждались свежими и «вкусными» ароматами.

Аромат свежести во всем доме

Перед тем, как начать пылесосить, смочите несколькими каплями лаванды кусочек ваты и втяните его пылесосом. Пылесос по пути своего следования везде будет оставлять нежный ”провансальский” аромат. Аромат при этом может быть заменен на любимый вами — например, апельсиновое масло добавит свежий запах цитрусов, хвойное масло создаст атмосферу прохлады тенистого соснового бора.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Смочите 1 каплей эфирного масла лаванды и 1 каплей масла лимона пористый камень из обожженной глины или обычную марлю (в этом случае эфирные масла быстрее испарятся) и поместите их на дверцу холодильника. Периодически обновляйте эфирные масла.

Как освежить мусорную корзину

Вымойте и просушите корзину для мусора, капните 1 каплю масла лаванды и 1 каплю чайного дерева на аромакамень, кусочек марли или ватный тампон и положите на дно.

Как освежить микроволновку

Капните 3 каплю эфирного масла лимона или мяты в емкость с водой. Поставьте на 3 минуты.

Как сделать туалет благоухающим

Используйте небольшую полочку, куда можно положить 2-3 аромакамня размером с маленькое печенье. Капните на камни масла лаванды, иланг-иланга или сосны. Обновляйте их каждую неделю. Это наполнит туалет нежным запахом и оздоровит атмосферу.

Как освежить любые поверхности

Добавьте 30 капель масла лаванды, чайного дерева и/или лимона (30 капель — всего, а не каждого) в 1 л уксуса. Как следует встряхните. Этот простой и экономичный состав отлично очищает и дезинфицирует любые поверхности. Этим же составом протирайте пепельницы.

Как удалить накипь и неприятные запахи в мойке, ванне, кастрюлях, электрическом чайнике

Используйте вышеприведенный состав (для очистки и дезинфекции любых поверхностей): синтетический уксус — лучшее средство для удаления накипи. Он более эффективен при нагревании, поэтому вы совершенно спокойно можете налить жидкость в чайник с кипящей водой и оставить ”настаиваться” от нескольких минут до часа.

Ваш чайник будет в безукоризненном состоянии и хорошо продезинфицирован благодаря эфирным маслам. Залив несколько капель состава в трубу кухонной мойки и слив ванны, а потом на несколько минут пустив струю кипятка из крана, вы избавитесь от неприятного запаха оттуда.

Источник: changeua.com

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