73-летний Валерий Леонтьев давно обосновался в Майами: Юрий Лоза выдал секрет, где зарабатывает деньги певец

Представители шоу-бизнеса давно уже поняли, где лучше жить, а где зарабатывать деньги. Так недавно Юрий Лоза рассказал о Леонтьеве. Оказывается певец давно, живет в Майами, США. У Леонтьева там дом, а в россию он приезжает на работу. Как сказал Юрий Лоза, что его не раздражают представители шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж. И то, что Валерий Леонтьев живет в США его совершенно не напрягает.

Юрий Лоза

Конечно в российской федерации Валерий Леонтьев зарабатывает деньги - это понятно. Как констатирует Юрий Лоза тенденция зарабатывания денег звездами шоу-бизнеса в России была всегда. При том, что жить и пользоваться благами они предпочитают за рубежом.

Например, за последние 60 дней за рубеж уехали Андрей Макаревич, Максим Леонидов, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие. Все они там себя прекрасно чувствуют. Юрий Лоза не может понять, почему сегодня начали критиковать его коллег. Вед ни для кого не секрет, что большинство представителей российского шоу-бизнеса имеют недвижимость за рубежом и довольно давно.

Юрий Лоза пришел к выводу, что нет разницы, где человек живет. Если Валерий Леонтьев решил жить в Майами и ему там комфортно и позволяют финансы, то почему бы и не жить там. А в россию он приезжает на работу.

Сам Юрий Лоза не собирается никуда уезжать, так как у него нет дома за рубежом и ему негде там будет жить. Также Юрий Лоза думает, что сегодня представители шоу-бизнеса уезжают за рубеж, чтобы пережить там трудное время.

Источник: 1 Минута