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75-летний Леонид Якубович рассказал, как однажды прыгнул из окна второго этажа ради эффектной рекламной паузы

75-летний Леонид Якубович рассказал, как однажды прыгнул из окна второго этажа ради эффектной рекламной паузы

Герой нашей сегодняшней статьи начал вести проект в далеком 1991-м, эту должность ему передал Владислав Листьев. Изначально Якубович хотел отказаться от работы, поскольку был слишком неуверенным в себе, но постепенно втянулся в процесс и стал настоящим профессионалом своего дела.

Леонид Аркадьевич побывал в гостях у «Вечернего Урганта», где поделился с Иваном шокирующим случаем со съемок «Поля чудес».

75-летний Леонид Якубович рассказал, как однажды прыгнул из окна второго этажа ради эффектной рекламной паузы
Владислав Листьев, Клара Новикова и Леонид Якубович, 1992 год

Оказалось, он не только является главным генератором идей для рекламных пауз, шоумен еще и самостоятельно воплощает их в жизнь:

«Я однажды придумал такой трюк. Была учебная горка, где тренируются пожарные, и я сказал, что если что, можно запросто прыгнуть со второго этажа. Ну взял и спрыгнул. Чуть спину себе не поломал, хотя зачем я это делал? Надо было в полете сфотографировать, как я лечу с перекошенным лицом и успеваю сказать: “Рекламная пауза”».

75-летний Леонид Якубович рассказал, как однажды прыгнул из окна второго этажа ради эффектной рекламной паузы
Якубович на «Вечернем Урганте»

На этом Якубович не остановился и поведал еще об одном «бедовом случае» — он решил снять ролик для рекламы на кладбище:

«Сюжет был прост — вроде как я лежу в гробу, вот меня несут, уже собираются закрывать крышку и тут я встаю и говорю: “Рекламная пауза”. Была осень глубокая, и вот я лежу себе в этом ящике, сыпется на меня дождь со снегом, листики падают. Я мерзну, меня наконец укрыли одеялом и дали мне грелку, в которую налили водки и вставили трубочку», — начал рассказ Леонид.

75-летний Леонид Якубович рассказал, как однажды прыгнул из окна второго этажа ради эффектной рекламной паузы
Леонид Якубович

Выяснилось, что кладбище-то работает, поэтому когда он встал в гробу, люди разбежались с невероятной скоростью, причем «со своими покойниками»:

«На это было страшно смотреть, они снесли надгробия. Вот об этом, конечно, жалею, был перебор».

Источник: 1 Минута

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