75-летний Мик Джаггер показал 2-летнего сына, похожего на певца как две капли

В 2017-м Мик Джаггер и балерина Мелани Хэмрик стали родителями. Сегодня их сын Деверо уже покоряет сердца интернет-пользователей.

Нынешняя возлюбленная 75-летнего Мика Джаггера редко попадается в объективы папарацци и не так часто, как хотелось бы интернет-пользователям, публикует семейные снимки. Однако на днях 32-летняя Мелани порадовала своих подписчиков новым фото.

В Инстаграме молодой мамы появился новый снимок наследника Мика Джаггера. Деверо Октавиан Бэзил позирует на пустой сцене театра. «Как он быстро растет», «Копия папы», «Мик в миниатюре», «Очаровательный малыш», — писали фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Деверо действительно растет обаятельным мальчишкой и, как нам кажется, похож на своего знаменитого отца больше, чем семеро его других детей.

Источник: Новости Ю

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