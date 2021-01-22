76-летний Майк Дуглас растрогал Сеть первой встречей с новорожденным внуком

Крошечный Райдер появился на свет в конце декабря.

Известный голливудский актер Майкл Дуглас, который недавно во второй раз стал дедушкой, наконец увидел вживую своего внука.

Так, на странице в Instagram 76-летний знаменитость опубликовал трогательный снимок, где предстал с новорожденным наследником. Дуглас осторожно держал малютку на руках и с улыбкой смотрел в камеру. Как сообщил Майкл, это первая встреча от появления малыша на свет, а родился он 23 декабря в 2020 году.

Впервые я увидел своего месячного внука Райдера!

- написал Дуглас.

В комментариях растроганные пользователи засыпали кумира поздравлениями и комплиментами.

Вы такие милые!

Поздравляю!

Невероятные

У вас замечательная семья

Источник: Новости Ю

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