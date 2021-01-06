8 січня "Вертеп-фест" запускає "Вертеп-платформу": щедрівки, вертепи, різдвяні майстер-класи та Колядка-батл

V Всеукраїнський фестиваль традиційних і сучасних вертепів «Вертеп-фест» пройде цьогоріч з 8 по 10 січня в інтернеті під гаслом «Вертеп UnLock!», підкреслюючи, що навіть пандемія не в силах його скасувати. До участі в Фестивалі його организатори – БО «БФ «Харків з тобою», отримали більше 200 відео від учасників з різних регіонів України, серед яких Харківська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Волинська області. До них приєдналися учасники з інших країн: Норвегії, Італії, Польщі, Естонії.

Впродовж трьох фестивальних днів сайт заходу перетвориться на Вертеп-платформу. Вона надасть глядачам можливість приєднатися до прямих трансляцій ключових подій Фестивалю, серед яких, крім традиційних, з'явиться новий формат - Колядка-Батл. На тематичних сторінках платформи будуть транслюватися надіслані професійні і аматорські відео учасників з різножанровими вертепами, колядками, різноманітними майстер-класами, танцями та розповідями про особливості традицій різних регіонів і народностей України.

Новинкою цього року стане запальний Колядка-Батл, який відбуватиметься в прямій трансляції впродовж трьох фестивальних днів на головній сторінці Вертеп-платформи. Його проведуть серед команд, що першими заявили про своє бажання взяти в ньому участь: з Луганської, Львівської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Рівненської областей і навіть з Італії. Учасникам належить довести, що саме вони найкращі колядувальники. Команду-переможця визначить журі «Вертеп-фесту». До його складу якого, крім організаторів Фестивалю, увійдуть переможці популярних талант-шоу, учасники Творчого патріотичного об’єднання «Музичний Батальйон» волонтерської організації Help Army – співаки Олександр Кварта, Іван Ганзера та гурт «Тріода».

«Оцінювати в Батлі будуть не стільки за професіоналізмом, адже у нас є і аматорські гурти, а по тому, наскільки командам вдасться закохати в себе глядача, довести, що вони найкрутіші колядники, – розповідає координаторка заходу, незмінна ведуча «Вертеп-Фесту» Анжела Денисенко. – Учасників очікують творчі завдання на імпровізацію, артистизм і, звичайно, знання традицій. Ми хочемо бачити у фіналі команди, які покажуть, що вони по-справжньому люблять свою справу: не тільки бережуть традиції, а й дають їм друге життя, осучаснюють їх. А найголовніше в Колядка-Батлі – дати й гладачам, й учасникам сповна відчути об'єднуючий дух українського Різдва. Адже саме в цьому і полягає мета нашого Фестивалю».

Крім Колядка-Батлу, в прямій трансляції на головній сторінці Вертеп-платформи пройдуть ключові заходи цьогорічного Фестивалю: традиційна акція одночасного співу колядки «Нова радість стала», без якої вже неможливо уявити «Вертеп-Фест» та фольклорна вечірка «Етновечорниці» за участю представників етнічних спільнот, що проживають в Україні. А на тематичних сторінках платформи впродовж всіх фестивальних днів транслюватимуть надіслані відео учасників:

«Різдвяна сторінка» – з виступами вертепів та колядувальників.

«Святкові страви» – по приготуванню традиційних зимових святкових страв.

«Етновечорниці» – з розповідями про зимові свята і традиції їх святкування народностей і спільнот, що мешкають в Україні.

«Учасники Вертеп-Фесту 2021» – відеопрезентації учасників.

Вже зараз на “Вертеп-платформі” запрацювала сторінка «Різдвяна майстерня» з майстер-класами від учасників Фестивалю по створенню різдвяних прикрас і страв.

Організатори впевнені, що «Вертеп-фест в Інтернеті» стане справжнім калейдоскопом різноманітних вражень. Онлайн-формат розширив можливості для бажаючих підключитися до Фестивалю, де б вони не знаходилися. Тож на “Вертеп-фесті в Інтернеті» залунають привітання не тільки від мешканців різних регіонів України, а й з інших країн. До участі змогли долучитися люди з великих міст та віддалених селищ, самого різного віку і професій. А надіслані ними відео з виступами вразили організаторів Фестивалю різноманітністю жанрів і форматів, адже багато традиційних колядок і щедрівок набули сучасного переосмислення.

«З одного боку, онлайн-формат дає певні обмеження відсутністю живого спілкування, – ділиться головна координаторка фестивалю, директорка БО «БФ «Харків з тобою» Олена Рофе-Бекетова. – І в той же час, він створив несподівані додаткові можливості. У нас з'явилися учасники Фестивалю, які навряд чи наважилися б на поїздку до Харкова в силу віку або географічного розташування. А тепер вони зможуть і показати свої таланти, поділитися радістю та святковим настроєм, і отримати у відповідь підтримку та тепло глядачів. Наш "Вертеп-фест в Інтернеті" повністю волонтерський. Ми зважилися на цю ініціативу, коли зрозуміли, як колективи чекають Фестивалю, наскільки їм важливо показати свої виступи. Особливо дітям, адже про них можна сміливо сказати, що вони беруть участь у «Вертеп-фесті» майже половину свого життя та зростають разом з ним. Дуже радіємо, що результат перевищив очікування: і за кількістю учасників і за різноманітністю форматів».

Організатори запрошують поринути 8-9-10 січня в святкову атмосферу українських народних гулянь в сучасному форматі разом з «Вертеп-фестом в Інтернеті». Тож, вертепуємо разом! Вертеп UnLock!

Нагадаємо:

Всеукраїнський фестиваль традиційних і сучасних вертепів був започаткований в Харкові у 2017 році Благодійним фондом “Харків з тобою” . Відтоді дводенне дійство кожен рік збирає учасників з усіх куточків України – представників вертепних театрів, колядників, фольклорно-театральних колективів, аматорських об’єднань. Ключові події першого дня: Вертепна хода центром міста і Міжнародна акція одночасного виконання колядки «Нова радість стала». Вперше, 2017 році, її підтримали в трьох містах країни, а з 2018 року вона вже стала міжнародною. В 2020 році до акції доєдналося 56 міст України, Нідерландів, Польщі і Естонії. Потім впродовж дня виступи колективів проходять на майданчиках в різних куточках міста. Колядники відвідують лікарні, Військовий госпіталь, будинки-інтернати та інші заклади.

З 2019 року на другий день заходу проводиться Фестиваль культур “Етновечорниці”. Разом з колективами “Вертеп-фесту” в ньому брали участь представники восьми етнічних спільнот Харкова: вірменської, азербайджанської, казахської, таджикської, грузинської, башкирської, німецької та грецької. “Етновечорниці” допомагають краще пізнати культуру і традиції різних народностей, що мешкають в Україні, об'єднують і зміцнюють нашу спільноту через спільні танці, співи, святкування зимових свят.

Ресурси Вертеп-фесту 2021:

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