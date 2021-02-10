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90-летний Григорий Чапкис в реанимации в тяжелом состоянии: на грани с жизнью

90-летний Григорий Чапкис в реанимации в тяжелом состоянии: на грани с жизнью

9 февраля 2021 года его госпитализировали в столичную больницу и поместили в реанимационное отделение. В декабре у танцора была двусторонняя пневмония, которая до сих пор дает свои отголоски.

Он уже дважды попадал в больницу, и этот визит к докторам у него третий по счету.

Близкие и фанаты переживают за состояние Григория Чапкиса: он очень тяжелый

90-летний Григорий Чапкис в реанимации в тяжелом состоянии: на грани с жизнью Григорий Чапкис

"Вроде как остаточные явления после воспаления легких. Трудно ходить и трудно дышать. Здесь очень хороший персонал", — поделился Григорий Чапкис в комментарии изданию "Гордон".

Сам хореограф добавляет, что за время болезни он очень сильно похудел и постоянно чувствует слабость

90-летний Григорий Чапкис в реанимации в тяжелом состоянии: на грани с жизнью Григорий Чапкис

Напомним, впервые звезду "Танцев со звездами" госпитализировали 19 декабря 2020 года. Тогда у него было подозрение на Ковид-19. Однако два теста оказались отрицательными.

Таким образом Григория Чапкиса лечили от воспаления легких с двух сторон. Он начал постепенно приходить в себя и возвращаться к нормальному самочувствию, однако после нового года недуг снова вернулся.

6 января стало известно, что его госпитализировали опять — состояние тяжелое, дышать трудно.

90-летний Григорий Чапкис в реанимации в тяжелом состоянии: на грани с жизнью Григорий Чапкис

И снова тест на Ковид-19 оказался отрицательным. Затем состояние было средне тяжелым, однако стабильным, и наблюдалась положительная динамика, поэтому Чапкиса выписали. В ночь на 9 февраля стало известно, что у него снова осложнения.

Источник: 1 Минута

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