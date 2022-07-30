А тим часом під Полтавою...

- Куме, а чуйте, там тойво, кажуть, шо нада трофеї здать. Добровольно.

- Та шо?

- Та шо, та шо? Та жалько ж, нє?

- Га? Та тю! Та несіть велику амбарну книгу, зара подивимось, шо ми можем виділить. Добровольно.

- Давайте пістолети там, рушниці, карабіни які-небудь. Цього добра, хоч на вагу, хоч поштучно. Сотню льогко!

- Сто піїсят. Сотню не повірять жеж.

- Тоді ще вісім накиньте. Ітого сто піїсят вісім одиниць. Безпалівно!

- Карабінів що два десятки можемо. Ружжами нада розбавити, шоб в очі не кидалось.

- О! Кулеметів десяток. Нє, вісім, шоб щот не був круглий.

- Та да. Гранатомети... Гранатометів десять. Нє п'ять!

- Чотири. Нема чого гранатометами розкидатись. Вони нам не даром достались. І оп'ять же, шоб не для круглого щоту. Не привлікаєм вніманіє.

- Ну, з гранатами діло обстоїть неплохо. Гранат можемо зо два відрі відсипати.

- Одне відро. Відра в нас тоже не казьонні.

- Ндаа, відра жалько. Хай буде...

- Відра, як відра. Бронемашин жалько, ото жалько!

- То їдну дамо!

- Їдну він дасть! Хто нам повірить? Тре дві давати.

- Ну, дві, то дві. Ееех... Тімболєє, шо ми їх не розмитнювали! Бугагага!!!!

- Танки ми тоже не розмитнювали. Бугагага! Тіко танки прийдецця оддать, їх не заховаєш.

- Шо, усі???

- Та чо зразу усі?? Одинаццять! Одного лишимо. Шоп був.

- Жалько...

- Найшли шо жаліти. Гімна. Дороги портить. Соляру жере, як бик брагу. От єслі б САУшку нам, ото було б діло.

- САУшку даааа. От чого нема, того нема!!

- А жалько...

- Ндааа..

- А з ослобонітелями, шо робить будемо?

- А про ослобонітелів ніде не писало, приказу такого не було. Тімболєє, Стипанівна їх крепко припахала.

- Ндааа, Стипанівна єслі припахала, там ні ООН, ні красний крест не поможе.

- Та ніхто й не ріскне. Нема дурних протів Стипанівни.

- Ну, шо? Наче всьо, шо могли, виділили. Ходімо-но, гайда, кропиви накосимо. Тре СУку-35 прикрити за стодолою.

- Ходімо.Оце ще мене, куме, безпокоїть, шо хутір без ППО стоїть. Нада шото думати...

Джерело: текст з інету

Новости портала «Весь Харьков»