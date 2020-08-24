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Адвокат прославился своим хобби — исправлять опечатки New York Times

Адвокат прославился своим хобби — исправлять опечатки New York Times

Анонимный адвокат, называющий себя «привередливым чуваком», публикует в Твиттере опечатки, допущенные в New York Times: издание вынуждено быстро публиковать последние новости, потому что результаты поиска Google награждают лишь те публикации, которые становятся первыми.

Юрист работает в правительственном учреждении над федеральными апелляциями, включая дела Верховного суда США, сообщает Рингер в статье, опубликованной How Appealing. Адвокат пишет в Твиттере под ником @nyttypos в аккаунте, который он назвал Typos of the New York Times.

Помимо определения неправильных слов, Typos of the New York Times находит неуместные запятые, пропущенные точки, неправильные интервалы, ошибки в теме и глаголах и другие проблемы в газете и ее аккаунтах в социальных сетях.

На аккаунте опубликовали более 20 000 твитов менее чем за год, его автор говорит, что он настолько продуктивен, потому что фактически не читает публикацию. «К счастью, я могу как-нибудь взглянуть на предложения и увидеть, не совпадают ли глаголы, не читая на самом деле того, что они говорят».

Источник: internetua.com

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